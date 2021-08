Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska to cykl rajdów okręgowych dla zawodników dysponujących mniej zaawansowanymi rajdówkami. Poszczególne rundy są krótsze, co ułatwia starty załogom dysponującym mniejszymi budżetami. Odcinki specjalne w rundach mistrzostw Śląska mogą mieć maksymalnie 10 km długości. Uczestnicy Rajdu Mikołowsko-Żorskiego będą rywalizować na skróconych wariantach oesów przygotowanych dla zawodników z mistrzostw Polski. To pozwoliło na przygotowanie harmonogramu, w którym aż cztery z siedmiu odcinków mają blisko 10 km.

Ściganie w Rajdzie Mikołowsko-Żorskim rozpocznie się pod Stadionem Śląskim w Chorzowie. Na błoniach Kotła Czarownic, w piątek 10 września, o 18:50 rozpocznie się Kryterium 100-lecia Powstań Śląskich, czyli pierwszy odcinek 4. rundy RSMŚl (1,5 km). Wcześniej, a konkretnie o 16:50, kibice będą mogli zobaczyć stawkę mistrzostw Śląska podczas ceremonii startu na Placu Sławika i Antalla w centrum Katowic.

Na sobotę zaplanowano sześć oesów. Pierwszym będzie starcie w miejscowości Wyry (6,05 km). Następnie załogi z RSMŚl powalczą o jak najlepsze czasy na OS ARCHE w Bestwinie (9,95 km), skąd rywalizacja przeniesie się na trasę OS Chybie (10 km) a później na OS Jastrzębie-Zdrój (9,95 km). Po pierwszej pętli oesów zaplanowano przerwę na serwis na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Finałowa sekcja zawodów to dwa oesy. Najpierw 1,5 km ścigania na zamkniętym i zabezpieczonym odcinku specjalnym w Katowicach, a następnie Power Stage. To ostatni odcinek rajdu, na którym najszybsze załogi zdobywają dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw. W tegorocznym Rajdzie Mikołowsko-Żorskim Power Stage będzie rozegrany na trasie OS ARCHE (9,95 km).

Łączny dystans siedmiu prób sportowych to 48,1 km, co oznacza, że Rajd Mikołowsko-Żorski zalicza się do rund RSMŚL I kategorii, więc do zdobycia jest 10 punktów więcej (maksymalnie 35) niż w krótszych rajdach II kategorii.

Zakończenie zawodów i wręczenie pucharów dla najlepszych załóg 9. Rajdu Mikołowsko-Żorskiego odbędzie się w sobotę, 11 września, o 17:45 pod Stadionem Śląskim.

Po czterech rozegranych do tej pory rundach RSMŚl 2021 (Rajd Festiwalowy, Valvoline Rajd Małopolski, Rajd Rzeszowiak) w punktacji cyklu prowadzi załoga Hawro/Kolaczek (60 pkt). Na drugim miejscu, z zaledwie 4-punktową stratą plasuje się obrońca tytułu Michał Rokita, który w tym sezonie startuje z Rafałem Ślęczką.

informacja prasowa