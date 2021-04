Car Speed Racing w gotowości na Tarmac Masters

Cykl Tarmac Masters na dobre wpisał się do świata polskich rajdów i z każdym kolejnym rokiem umacnia swoją pozycję. Nie bez znaczenia jest tutaj teren Województwa Dolnośląskiego i Kotliny Kłodzkiej, z niezwykle bogatą historią sportów samochodowych. Tym, co jednak przyciąga jak magnes, jest jakość i poziom techniczny odcinków specjalnych. Trasy doceniają nie tylko Ci, którzy rozpoczynają swoją przygodę z motorsportem, ale przede wszystkim doświadczeni zawodnicy z czołówki Mistrzostw Polski.

Tegoroczna edycja, rozgrywana pod nazwą Marten Tarmac Masters 2021 zapowiada kolejny emocjonujący sezon. Nowa Ruda stanie się w najbliższy weekend najważniejszym punktem na rajdowej mapie, więc na 5. Tech-Mol Rally (10-11 kwietnia) szykują się ekipy niemal z całej Polski i nie tylko. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, lista zgłoszeń pierwszej rundy prezentuje się imponująco.

Czytaj również: Rallytechnology rozpocznie od Tarmac Masters

W silnym składzie zaprezentuje się ekipa Car Speed Racing, wspierająca łącznie trzy rajdowe duety. Z pierwszym numerem startowym rywalizację otworzą Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski, debiutujący w Skodzie Fabia Rally2 evo. Cieszyńska stajnia będzie miała swoich reprezentantów również w „ośce”. O punkty w rajdzie okręgowym powalczą dwie załogi Peugeotów 208 R2. Filip Pindel, pilotowany przez Krzysztofa Pietruszkę rozpoczął swoją rajdową przygodę na początku 2020 roku, właśnie podczas Tarmac Masters.

Michał Kujawa w Tech-Mol Rally zadebiutuje w parze z doświadczonym pilotem Jackiem Nowaczewskim i po raz pierwszy zmierzy się z odcinkami specjalnymi za kierownicą rajdowego Peugeota. Na zawodników czeka 6 odcinków, pokonywanych w trzech pętlach o długości prób po 16 km. Wyniki rywalizacji poznamy w niedzielę, planowo kilka minut po 16.

→ Galeria zdjęć z testów przed Tech-Mol Rally

- Kilka ostatnich dni to dla nas praca na najwyższych obrotach, ale jesteśmy w pełni gotowi na pierwszy pojedynek sezonu 2021 - powiedział Damian Kargol (szef Car Speed Racing). Regularnie nasza ekipa pojawia się na trasach cyklu Tarmac Masters, więc w tym roku nie mogło być inaczej. Już w pierwszym rajdowym weekendzie wystawiamy mocny skład, w którym ogromne doświadczenie, łączy się także z młodością i ambicją.

- W Car Speed Racing mamy przyjemność wspierać zarówno tych, którzy mają już bagaż doświadczeń i sukcesów, a także zawodników z najmłodszego rajdowego pokolenia, które będzie przyszłością tego sportu. To dla nas ogromne wyróżnienie, które też sprawia, że nie możemy nigdy począć na laurach i również jako zespół cały czas rozwijać - dodał. - Mimo trudności Tarmac Masters rusza z dużym impetem, a my razem z nim. Liczymy na to, że będzie to zapowiedź doskonałego sezonu 2021.

informacja prasowa

Czytaj również: Polski debiut Fiesty Rally3