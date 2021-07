Cios za cios

Na przedostatniej pętli dwukrotnie doszło do zmiany na fotelu lidera. Przed dwoma finałowymi próbami trzy najszybsze załogi mieszczą się w 6,6 sekundy. Prowadzenie stracili, a następnie odzyskali Michał Rokita i Rafał Ślęczka (Renault Clio).

Kolejna pętla Valvoline Rajdu Małopolskiego była innym wyzwaniem niż poprzednia. Opady deszczu ustały i część trasy wysuszyło słońce, ale w zacienionych miejscach pozostały mokre czy wilgotne partie.

Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek poprawili swój czas z pierwszego przejazdu próby Przysłop (3,2 km). Ich druga wizyta na tym odcinku trwała o 7,3 s krócej niż pierwsza. Taka jazda wystarczyła załodze Hondy Civic do odniesienia zwycięstwa na OS4, a także do objęcia prowadzenia w klasyfikacji rajdu, z minimalną przewagą nad Michałem Rokitą i Rafałem Ślęczką (Renault Clio, +0,4 s). Ten duet ukończył OS4 na szóstym miejscu, tracąc do zwycięzców 6,7 s. Oesowe podium drugiego przyjazdu próby Przysłop uzupełnili Szymon Kalczyński i Sławomir Kołodziej (Honda Civic, +0,4 s) oraz Maciej Watras i Kamil Kluczewski (Renault Clio, +2,9 s).

Konsekwencją wyników uzyskanych na OS4, była wspomniana zmiana na pozycji lidera, na której Hawro zmienił Rokitę. Z kolei Kalczyński utrzymał miejsce numer 3, ale różnice w czołowej trójce były minimalne. Hawro miał zaledwie 0,4 s zapasu nad Rokitą i 0,9 nad Kalczyńskim.

Urzędujący mistrz Śląska przeprowadził udany kontratak na zamykającym pętle oesie Sucha Beskidzka (3 km). Michał Rokita „urwał” aż 11,6 s ze swojego rezultatu z pierwszego przejazdu tej próby. Z czasem gorszym o 2,4 s na mecie zameldował się Kalczyński, a trzecie miejsce wywalczył Grzegorz Ciombor (Honda Civic, +5,9 s), którego pilotuje Maciej Miklaszewski. Dotychczasowy lider klasyfikacji – Maciej Hawro, osiągnął piąty czas (+7 s), zwalniając tym samym pierwsze miejsce na rzecz Rokity i drugie na rzecz Kalczyńskiego.

Przed finałową pętlą zawodów Michał Rokita i Rafał Ślęczka prowadzą w klasyfikacji z 2,9-sekundową przewagą nad Szymonem Kalczyńskim i Sławomirem Kołodziejem. Macieja Hawro i Wojciecha Kolaczka od liderów dzieli 6,6 s.

W Pucharze Peugeota i Citroena liderują Krzysztof i Maciej Sadlokowie (Citroen Saxo VTS). Ten duet wypracował sobie więcej niż solidną przewagę, wynoszącą 1.25,6. W RallyN1 dyktują tempo Sebastian Bojdoł i Andrzej Mrowczyk (Renault Clio RS), będący czternastą załogą klasyfikacji generalnej. Z kolei Łukasz Godula i Piotr Bywalec (Peugeot 208), samotnie przewodzący klasyfikacji RallyN2, plasują się w generalce na miejscu numer 16.

W Open1 Waldemar Janecki oraz Piotr Krzystanek (BMW 318is) zwiększyli przewagę nad rywalami do 18,6 s. W Open 2 sytuację kontrolują Rafał Pochłopień i Bartłomiej Wątroba (Peugeot 208 RS), mający 26,1 s zapasu nad kolejną z załóg. W kategorii Classic Grzegorz Olchawski i Jakub Wróbel (Audi Quattro) zmniejszyli stratę do liderów do 10,3 s. Na prowadzeniu nadal są Czesi – Karel Hock i Lukas Novak w Skodzie 130 RS.

Finałowa pętla Valvoline Rajdu Małopolskiego to jeszcze dwa odcinki – ostatnie przejazdy prób Przysłop i Sucha Beskidzka.

PO OS5

1. Michał Rokita/Rafał Ślęczka - Renault Clio Sport 12.21,3

2. Szymon Kalczyński/Sławomir Kołodziej - Honda Civic +2,9

3. Maciej Hawro/Wojciech Kolaczek - Honda Civic VTi +6,6

4. Konrad Dukat/Mieczysław Kalczyński - Renault Clio Sport +16,5

5. Maciej Watras/Kamil Kluczewski - Renault Clio Sport +19,0

6. Dariusz Badura/Janusz Wołek - Honda Civic VTi +19,7

7. Łukasz Mrozek/Paweł Piczak - Renault Clio Sport +32,1

8. Grzegorz Ciombor/Maciej Miklaszewski - Honda Civic VTi +34,8

9. Adrian Jurasz/Tomasz Tkacz - Renault Clio Sport +35,7

10. Bartosz Bąk/Radosław Talaga - Honda Civic Type-R +33,5

rajdmalopolski.pl