Organizatorom Valvoline Rajdu Małopolski od samego początku przyświeca jedna idea: zorganizować wydarzenie z myślą o mieszkańcach, kibicach i zawodnikach. Połączenie wszystkich oczekiwań nie jest łatwe i stanowi duże wyzwanie, które udaje się realizować dzięki wsparciu kilkudziesięciu partnerów, lokalnych władz i sztabu ponad 250 osób w organizacji.

Podczas tegorocznej edycji rajd przebiegał na terenach powiatu suskiego i powiatu wadowickiego, a do rywalizacji zgłosiło się blisko 100 załóg, rezerwując około 600 miejsc noclegowych. Na miejscu pojawiło się 40 akredytowanych dziennikarzy, 16 redakcji objęło patronat medialny. Zawody pokazywane były na żywo w telewizji, a łączny czas emisji transmisji i reportaży wyniósł 1057 minut (ponad 17 godzin).

- Na nasze zlecenie firma Press Service Monitoring Mediów analizowała medialnie wydarzenie w okresie maj-sierpień 2022 roku. W ciągu tego krótkiego czasu zanotowano łącznie 2105 publikacji o dotarciu do blisko 9 milionów osób i zasięgu ponad 46 milionów. Publikacje wycenione zostały na 1 106 838 złotych ekwiwalentu reklamowego (AVE). W niektórych obszarach zwiększyliśmy wyniki o kilkaset procent i myślę, że cały sztab może być dumny z takich liczb. Wierzę, że te wyniki potwierdzą tylko naszym partnerom, że decyzje o wspieraniu naszego wydarzenia w drodze do mistrzostw Polski były słuszne - mówi Gabriel Borowy, właściciel firmy GB Promotion, promotora Valvoline Rajdu Małopolski.

Pełny raport medialny Valvoline Rajdu Małopolski 2022 dostępny jest tutaj:

https://gbpromotion.pl/pliki/VRM_2022_raport_medialny.pdf

Edycja 2022

Łukasz Mrozek i Marek Wolski (Renault Clio) rzutem na taśmę wygrali drugą edycję Valvoline Rajdu Małopolski. Dla Mrozka był to pierwszy w karierze triumf w rundzie śląskiego czempionatu. Oprócz zwycięzców na podium stanęły także załogi Marcin Pogorzelski/Krzysztof Grzesik (Citroen C2, +4,6 s) oraz Marcin Gluza/Kamila Klaczańska (Honda Civic, +20,7 s).

- Nie był to dla nas łatwy rajd. Od początku nie działał nam interkom, więc pilot niemal stracił głos dyktując notatki. Z kolei na dwóch ostatnich

oesach praktycznie nie mieliśmy amortyzacji w przednim lewym kole. Do tego spotkał nas deszcz, a my mieliśmy opony na suchą nawierzchnię. Cieszę się, że mimo tych przeciwności pojechaliśmy tak skutecznie - komentował na mecie Łukasz Mrozek.

Video: Valvoline Rajd Małopolski 2022 od środka