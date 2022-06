Dziewięć oesów Valvoline Rajdu Małopolski

Na tegoroczne zawody z bazą w Makowie Podhalańskim złoży się dziewięć odcinków specjalnych o łącznej długości blisko 56 kilometrów, które rozegrane będą podczas dwóch dni, 22 i 23 lipca 2022 roku. Organizatorzy przygotowali łącznie 120 miejsc na listach zgłoszeń!

Valvoline Rajd Małopolski to zawody, które zadebiutowały w rajdowym kalendarzu rok temu. Pomimo krótkiej trasy do rywalizacji zgłosiło się wtedy ponad 100 załóg, które zaprezentowały świetne i emocjonujące widowisko, walcząc o wygraną. Tegoroczna edycja zostanie wydłużona blisko trzykrotnie i kandyduje do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a organizator Automobilklub Śląski wraz z promotorem GB Promotion szykują dla kibiców wiele dodatkowych atrakcji, które sukcesywnie będą prezentowane.

W rajdzie okręgowym (runda RMP oraz RSMŚl) załogi rywalizować będą na dziewięciu odcinkach specjalnych, a zmagania rozpocznie wyjątkowy etap wieczorno-nocny. W piątek, 22. lipca rozegrane zostaną dwa przejazdy OS LURKA Maków Podhalański (o długości 4,40 km, start o 18:35 oraz o 21:01), który przedzieli OS Stryszów (3,64 km, start o godz. 19:13). Na sobotę zaplanowano dwa odcinki specjalne, każdy z nich pokonywany trzykrotnie: OS 4/6/8 Kryterium o Puchar Wójta gminy Stryszów (6,81 km, start o godz. 08:55, 12:20 i 15:45) oraz OS 5/7/9 Sucha Beskidzka, który na koniec rozegrany zostanie jako dodatkowo punktowana próba OS 9 TerazDopłata.pl Power Stage (7,68 km, godz. 09:33, 12:58 i 16:23). Łącznie da to blisko 56 kilometrów „oesowych”. Na zawodników Super KJS czeka piątkowy prolog PS LURKA Maków Podhalański (2,42 km), a w sobotę rywalizować będą na PS 1/3/5 Stryszów (2,41 km) oraz PS 2/4/6 Sucha Beskidzka (3,41 km).

Park serwisowy ponownie zorganizowany zostanie na Placu Targowym w Suchej Beskidzkiej. Nowością będzie przegrupowanie pod Ośrodkiem Dziedzictwa Kulturowego w Stryszawie, a także meta rajdu i ceremonia rozdania nagród w Makowie Podhalańskim, w którym zlokalizowane zostało także biuro rajdu.

- Cieszymy się, że możemy w końcu przedstawić efekt kilku miesięcy pracy wielu osób. Dziękuję za zaufanie Valvoline, firmie, która niezmiennie jest sponsorem tytularnym naszego rajdu oraz dystrybutorowi, VD Skrobacz i Kwiatkowscy sp.j., który napędza to wydarzenie. W gronie naszych partnerów witam nowych włodarzy oraz nowe firmy, co tylko pokazuje, że nasze działania są dostrzegane i doceniane. Wierzymy w to, że tegoroczna edycja, która kandyduje do Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, będzie wspaniałym widowiskiem - mówi Gabriel Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Sponsorem tytularnym rajdu jest firma Valvoline. Patronat nad rajdem objęli: Starosta Suski Józef Bałos, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, Wójt Gminy Zembrzyce Łukasz Palarski, Wójt Gminy Stryszów Szymon Duman, Wójt Gminy Stryszawa Rafał Lasek oraz Wójt Gminy Budzów Jan Najdek.

Partnerami zawodów są: VD, Powiat Suski, Pochłopień, Akces, LURKA, Blachdom Plus, Firma Budowlana Lichosyt, TerazDopłata.pl, Auto-serwis Jancarz, Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim, FinishA, Ostruszka Ubezpieczenia, Traviata, Żarpłyt, Solparts, BSG Parts, Block Motorsport, Woodica, Aquer, Kolor Plus Studio, Ekoinstal, Wulkan, Honda Kolaczek, RacingShop.pl, Cztery Pliszki, Mosur Warsztat, Electris, Litdrew.pl, Gummi Serwis, Auto Lux, Akces Plast, HyperNET, Pełna Chata, Drogbud Sobaniak i Sużyw.

Patronat medialny objęły redakcje: Motowizja, Motorsport.com, Rallypl.com, Rally and Race, Radiostrada, EVO Magazine, Kronika Beskidzka, Moto Radio, Sucha24.pl, PowiatSuski24.pl, DlaWas.info, suskiDlaWas.info, malopolskaonline.pl, SuchaInfo.pl, Rozmus Photography oraz eWRC-results.com.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Automobilklub Śląski, a promotorem firma GB Promotion.

informacja prasowa