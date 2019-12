Godula i Nowak na czele po pierwszej pętli

Załoga jadąca Hondą Civic wygrała trzeci odcinek specjalny i ma nieco ponad 8 sekund przewagi nad Maciejem Sordylem z Krystianem Korzeniowskim. Czołową trójkę uzupełniają Michał Różycki z Pawłem Słaboniem.

OS 2 VAG Expert 1 (7,82 km) padł łupem Adama Sroki i Krystiana Woźniaka, którzy pokonali o 3,9 s Godulę oraz o 6,6 s Sordyla. W pierwszej piątce uplasowali się jeszcze Bąk z Jastrzębskim (+7,6 s) oraz Matysiak z Baćkowską (+8,0 s). Druga próba, OS 3 RADEX (8,00 km) okazała się pechowa dla Sroki, którego zatrzymała awaria samochodu. Odcinek wygrał Godula, wychodząc na prowadzenie. Na ośmiu kilometrach pokonał o 6,3 s Sordyla i o 7,3 s Różyckiego. Po trzech próbach Godula ma 8,1 s przewagi nad Sordylem i 15,3 s nad Różyckim. Czwarty jest Matysiak (+18,3 s), piąty Pogorzelski (+19,0 s).

– Wczorajszy prolog pojechaliśmy spokojnie, trochę dla kibiców – komentuje Godula. – Zmieściliśmy się w pierwszej piątce w jednej sekundzie, więc wszystko planowo. Dzisiaj na pierwszym odcinku założyłem bardzo miękkie opony, nie do końca wiedziałem co na nim będzie. Straciliśmy tam cztery sekundy do Adasia Sroki, ale jechałem bardzo pewnie i wiedziałem, że na następny odcinek założę trochę twardsze opony do przodu i jak to widać zadziałało, bo dużo odrobiłem. Wygląda na to, że jesteśmy liderami po pierwszej pętli. Plan zrealizowany. Teraz skupienie przed kolejną pętlą. Nie będziemy robić większych zmian w konfiguracji samochodu i ogumienia. Będziemy trzymać tempo – dodał lider rajdu.

Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar nie dają szans konkurentom w klasie Gość. Załoga jadąca Hyundaiem i20 R5 wygrała obie próby pierwszej pętli i ma już blisko 40 sekund przewagi nad kolejnym z duetów. Na VAG Expert drugi czas wykręcili Tomasz Gryc z Michałem Kuśnierzem (+19,5 s, Subaru Impreza), trójkę uzupełnili Damian Tomala i Mateusz Martynek (+20,4 s, Honda Civic) – najszybsi w Gość 2WD. Na drugiej próbie za Byśkiniewiczem sklasyfikowano Jacka Jureckiego z Marcinem Szeją (+11,9 s, Ford Fiesta Proto) oraz Macieja Lubiaka z Michałem Trelą (+14,9 s, Peugeot 208 R2).

Po trzech odcinkach specjalnych Byśkiniewicz ma 37,4 s przewagi nad Jureckim. Trzeci jest Lubiak (+43,2 s), lider w Gość 2WD. Na czwartej pozycji plasuje się Gryc (+48,8 s), piąty jest Wawrzyczek (+50,6 s, drugi w Gość 2WD).

Informacja prasowa

Fot. Janusz Boruta