Czołową trójkę klasyfikacji zawodów tworzą załogi, które podzieliły między sobą triumfy na trzech rozegranych dziś oesach. Łukasz Mrozek i Marek Wolski (Renault Clio - zdjęcie główne), zwycięzcy OS 1 Lurka Maków Podhalański (4,4 km), zajmują trzecie miejsce. Z kolei Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek (Renault Clio) - najszybsi na OS 2 Stryszów (3,64 km) - plasują się na drugiej pozycji w generalce. Finałowy odcinek piątkowego etapu zapisali na swoje konto Hawro i Kolaczek.

Do rywalizacji w drugiej edycji Valvoline Rajdu Małopolski przystąpiło łącznie 88 załóg. 46 duetów rywalizuje w ramach rundy RMP i RSMŚl, a 42 załogi ściga się w ramach Super KJS, czyli zawodów dla zawodników bez licencji sportu samochodowego. Na piątek organizatorzy przygotowali dwa odcinki specjalne. Próba Lurka Maków Podhalański (4,4 km) była pokonywana dwukrotnie, w tym za drugim razem już po zmroku. Z kolei na OS Stryszów (3,64 km) zawodnicy pojawili się raz.

Pierwszymi liderami Valvoline Rajdu Małopolski zostali Łukasz Mrozek i Marek Wolski (Renault Clio), najszybsi na OS 1. Na trasie oesu Stryszów, wiodącej około kilometra na wschód od Jeziora Mucharskiego, najlepszy czas uzyskali Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek (Renault Clio). Drugi czas zanotowali Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek (Honda Civic, +2,3 s) i to oni przejęli pierwsze miejsce w klasyfikacji zawodów. Dotychczasowi liderzy - Mrozek i Wolski (Renault Clio) na OS Stryszów wywalczyli czwarty rezultat i spadli na trzecie miejsce w generalce.

Pierwszy dzień ścigania w Valvoline Rajdzie Małopolski zakończył drugi przejazd OS Lurka Maków Podhalański. Hawro i Kolaczek wykorzystali go, by zwiększyć przewagę nad rywalami przed sobotnią częścią rywalizacji. Uzyskali najlepszy rezultat i w sobotę, 23 lipca przystąpią do rywalizacji z „zaliczką” wynoszącą 3,3 sekundy. Tyle do liderów klasyfikacji generalnej zawodów tracą Stańdo i Gurdziołek. Zajmujących trzecie miejsce Mrozka i Wolskiego od liderów dzieli już 17,6 s.

- Dziś jechało nam się świetnie, choć pierwszy przejazd OS Lurka Maków Podhalański był niesamowicie śliski. Odcinek Stryszów był już bardziej przyczepny. Jeszcze lepiej było, gdy po zmroku ponownie ruszyliśmy do rywalizacji z Makowa. Przyczepność była znacznie lepsza i poprawiliśmy nasz czas o osiem sekund. Jutro czekają nas jeszcze trudniejsze oesy. Organizatorzy przygotowali rajd na najwyższym poziomie - komentował Maciej Hawro.

Valvoline Rajd Małopolski to także rywalizacja w klasach, których wyniki nie wliczają się do klasyfikacji generalnej zawodów. W kategorii Open 1 zgodnie z oczekiwaniami prowadzą Dariusz Poloński i Łukasz Sitek (Volkswagen Polo GTI R5). 30,8 s tracą do nich Marek i Klaudia Temple (Citroen DS3 R5). Czołową trójkę zamyka duet Artur Równiatka/Wojciech Habuda (Mitsubishi Lancer Evo X, +36,1 s).

Balbina Gryczyńska i Łukasz Gwiazda (Ford Fiesta Rally4) to liderzy zmagań w klasie Open 2. 3,8 sekundy wolniej dzisiejsze oesy pokonywali Artur Długosz i Łukasz Włoch (Peugeot 208 R2). Na trzecim miejscu znajdują się Jakub Matulka i Jakub Wróbel (Ford Fiesta R200, +10,8 s).

Wśród załóg w rajdówkach sprzed lat (kategoria Classic) prowadzą Przemysław Kurek i Radosław Kosewski (Volkswagen Golf II GTI).

Sobotni, dłuższy etap Valvoline Rajdu Małopolski to blisko 43,5 km ścigania podzielone na trzy, dwukrotnie pokonywane oesy: Kryterium o Puchar Wójta gm. Stryszów (6,81 km) oraz Sucha Beskidzka (7,68 km). Trzeci przejazd próby w Suchej Beskidzkiej zostanie rozegrany jako dodatkowo punktowany TerazDoplata.pl Power Stage.

Valvoline Rajd Małopolski 2022 - klasyfikacja generalna po OS 3:

1. Hawro/Kolaczek (Honda Civic) 9:47,9 s

2. Stańdo/Gurdziołek (Renault Clio) +3,3 s

3. Mrozek/Wolski (Renault Clio) +17,6 s

4. Bronikowski/Tkacz (Renault Clio) +19,2 s

5. Pogorzelski/Grzesik (Citroen C2) +23,4 s

6. Gluza/Klaczańska (Honda Civic) +25,7 s

7. Kawalec/Krzyżowski (Peugeot 208 GTI) +32,4 s

8. Pasterak/Gładysz (Honda Civic) +45,4 s

9. Krzaczyński/Krzaczyński (Honda Civic) +51,5 s

10. Schmidt/Lentner (Renault Clio) +52,8 s

