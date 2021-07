Końcowe odliczanie do Valvoline Rajdu Małopolski

Dla zawodników przygotowane zostało aż siedem odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 21 kilometrów. Sponsorem tytularnym zawodów została marka Valvoline, znana każdemu miłośnikowi motoryzacji, która od 150 lat jest wiodącym dostawcą technologii środków smarnych.

Wraz z publikacją strony internetowej zawodnicy poznali najważniejszy termin, czyli publikację regulaminu uzupełniającego i otwarcie listy zgłoszeń, które zaplanowano na 8. lipca.

– Za nami ponad pół roku wytrwałej pracy zespołu organizacyjnego. Jesteśmy na "ostatniej prostej" do rozegrania zawodów. Cieszymy się, że tak wiele partnerów zechciało dołączyć do organizacji, na czele z firmą Valvoline, naszym tytularnym sponsorem. Honorowy patronat objął Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, co jest dla nas wielkim zaszczytem – wypowiada się Maciej Stabrawa, dyrektor zawodów.

– Już wkrótce ruszą zgłoszenia, więc to ostatni moment dla zawodników, by zacząć przygotowania do udziału. Wierzę w to, że trasa rajdu spodoba się nawet najbardziej wymagającym. Szykujemy wiele niespodzianek, w tym transmisję na żywo w telewizji - wszystkie szczegóły będziemy publikować sukcesywnie, dlatego zachęcam do obserwowania strony i profilu na Facebooku – dodaje Gabriel Borowy, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Sponsorem tytularnym rajdu jest firma Valvoline. Patronat nad rajdem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt i Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk. Partnerami zawodów są: VD, Powiat Suski, Electris, Auto-Classic, Pochłopień, Akces, Firma Budowlana Lichosyt, Blachdom Plus, Drewmax, Lurka, Litdrew.pl, Auto-serwis Jancarz, Auto Lux, Akces Plast, Mosur Warsztat oraz HyperNET. Patronat medialny objęły redakcje: Motowizja, Motorsport.com, Rallypl.com, Rally and Race, Sucha24.pl, PowiatSuski24.pl oraz inMotorsport.tv.

informacja prasowa