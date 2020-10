Konsultacje w sprawie grupy RallyN

Do konsultacji zaprasza się w szczególności aktualnych zawodników, jak również zainteresowanych startami, a także warsztaty zajmujące się przygotowaniem samochodów rajdowych. Konsultacje będą prowadzone do 22.11.2020 r.

Regulamin do konsultacji zostanie udostępniony zainteresowanym po zwróceniu się na adres e-mail: Zarząd-okregowy.katowice@pzm.pl

Grupa RallyN (Rally od obecnego nazewnictwa rajdówek FIA, N od popularnej kiedyś Grupy N i National/Narodowy) utworzona przez PZM po konsultacjach z zawodnikami, ma za zadanie odmłodzić flotę samochodów RSMŚl, obniżyć koszty ich budowy oraz udziału w rajdach względem obecnych samochodów Grupy A oraz OPEN 2WD. W zależności od frekwencji, grupa ma zostać podzielona na klasy RN1 i RN2. Klasa RN1 ma docelowo zastąpić samochody Grupy A od 1400 cm3 do 2000 cm3, a koszty jej budowy mają wynosić poniżej 80 000 zł. Klasa RN2 to z kolei nowej generacji zastępstwo dla juniorskich samochodów poniżej 1400 cm3 i ma kosztować do 25 000 zł. Grupa RallyN będzie klasyfikowana w klasyfikacji generalnej RSMŚl.

Przykładowe samochody bazowe dla klasy RN1: Peugeot 207 RC, Ford Fiesta ST, Renault Clio III RS, Peugeot 208 GTI oraz dla klasy RN2: Kia Picanto 1.2, Renault Twingo 1.2, Fiat 500 1.2, Citroen C1 1.0.

informacja prasowa