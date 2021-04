Jedną z najlepszych form treningu są starty w rajdach okręgowych, gdzie na przygotowanych prawdziwych odcinkach specjalnych zawodnicy mają możliwość testowania i porównania swoich czasów z innymi. Właśnie dlatego tak wielu kierowców z krajowego czempionatu zdecydowało się na start w pierwszej rundzie cyklu Tarmac Masters w okolicach Nowej Rudy (10-11 kwietnia). W klasie PRO ścigać się będzie aż 8 załóg, a wśród nich Maciej Lubiak i Grzegorz Dachowski w Hyundai’u i20 R5.

- Trening na dolnośląskich trasach, w okolicach tras z mistrzostw Polski, to doskonała forma przygotowań do nowego sezonu - powiedział Maciej Lubiak. - Dodając do tego ciekawą listę zgłoszeń, jest szansa na zawody na wysokim poziomie. Z niecierpliwością czekamy na pierwszy rajd w kraju. Apetyt na jazdę mamy ogromny, więc chcę nasycić się każdym kilometrem oesowym.

- W nadchodzącym rajdzie zapowiada się fajny zestaw samochodów i zawodników - powiedział Grzegorz Dachowski. - Najbardziej cieszy to, że impreza w ogóle się odbędzie, bo w obecnej rzeczywistości niczego do końca nie można być pewnym. Z niecierpliwością czekamy na kolejne rajdowe kilometry w tym sezonie.

informacja prasowa

Polecane video: APR Motorsport - Testy przed Tech-Mol Rally