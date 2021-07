Mistrz już prowadzi

Już pierwsza edycja Valvoline Rajdu Małopolskiego pokazała, że Beskid Makowski to świetne miejsce do rajdowej rywalizacji. Wymagające i bardzo ciekawie skonfigurowane oesy zmoczył dziś deszcz, mocno windując poziom wyzwania, z jakim przyszło się mierzyć blisko 100 załogom uczestniczącym w tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym.

Zgodnie z oczekiwaniami, na pierwszym sobotnim oesie (OS Przysłop – 3,2 km) zaatakowali czołowi zawodnicy mistrzostw Śląska, czyli lider klasyfikacji sezonu 2021 – Rafał Piotrowski Renault Clio, pilot: Adrian Mroszczyk) oraz Maciej Hawro (Honda Civic, pilot: Wojciech Kolaczek) – obecnie czwarty w tabeli. Trasa próby Przysłop jest niezwykle urozmaicona. Składa się z wąskich i krętych partii, wiodących po równym, ale także zniszczonym i podbijającym asfalcie oraz szerszych fragmentów pozwalających na rozwinięcie większej prędkości. Piotrowski rozpoczął sobotnią rywalizację od mocnego uderzenia. Na OS 2 pokonał Hawro o 4,6 sekundy. Tuż za podium uplasowały się załogi Michał Rokita/Rafał Ślęczka (Renault Clio) oraz Sebastian Bojdoł/Andrzej Mrowczyk (Renault Clio RS). Oba duety uzyskały identyczny czas – o 5,3 s gorszy od zwycięzców próby.

Dotychczasowi liderzy i zwycięzcy rozegranego w piątkowy wieczór prologu w Makowie Podhalańskim – Kajetan Świder i Marcin Borycki (Honda Civic) zanotowali dopiero 14. rezultat i w efekcie stracili pierwsze miejsce w klasyfikacji. Nowymi liderami zawodów zostali Piotrowski i Mroszczyk, a za nimi plasowali się Rokita/Ślęczka (+4,9 s) oraz Hawro/Kolaczek (+5,4 s).

Kolejną próbą był OS Sucha Beskidzka (3 km). Najszybszy był na niej Szymon Kalczyński, którego pilotuje Sławomir Kołodziej (Honda Civic). Dla Kalczyńskiego był to pierwszy w karierze wygrany oes w klasyfikacji generalnej rundy mistrzostw Śląska. Minimalnie, bo o 0,4 s, z Kalczyńskim przegrał Rokita, ale ten rezultat wystarczył mistrzowi Śląska do objęcia prowadzenia w Valvoline Rajdzie Małopolskim. Autorem trzeciego czasu na pierwszym przejeździe oesu Sucha Beskidzka był Konrad Dukat, któremu na prawym fotelu towarzyszy brat zwycięzcy OS 3, czyli Mieczysław Kalczyński (Renault Clio Sport). Do mety oesu Sucha Beskidzka nie dotarli zwycięzcy OS 2 – Piotrowski i Mroszczyk. W zawodach nie jadą już także Świder i Borycki. Po OS 4 Hawro i Kolaczek awansowali na drugie miejsce (+6,3 s), a trzecią pozycję objęli Kalczyński i Kołodziej (+6,8 s).

W klasie Open 1, po trzech rozegranych oesach prowadzą Waldemar Janecki i Piotr Krzystanek w BMW 316. Załoga tylnonapędowego samochodu zbudowała znaczącą (13,3 s) przewagę nad Arturem Równiatką i Dyembą, jadącymi napędzanym na wszystkie koła Mitsubishi Lancerem. Z kolei w Open 2 fantastyczną jazdę kontynuują Rafał Pochłopień i Bartłomiej Wątroba (Peugeot 208 RS), którzy jak do tej pory wygrali komplet oesów w swojej klasie i prowadzą z zapasem 22,7 s.

Sensacją pachnie w klasie Classic, gdzie po OS3 na prowadzeniu widnieją Karel Hock i Lukas Novak. Czeska załoga jadąca Skodą 130 RS ma za sobą Grzegorza Olchawskiego i Jakuba Wróbla w mocnym Audi Quattro (+14,6 s).

PO OS3

1. Michał Rokita/Rafał Ślęczka - Renault Clio Sport 7.24,2

2. Maciej Hawro/Wojciech Kolaczek - Honda Civic VTi +6,3

3. Szymon Kalczyński/Sławomir Kołodziej - Honda Civic +6,8

4. Maciej Watras/Kamil Kluczewski - Renault Clio Sport +12,5

5. Konrad Dukat/Mieczysław Kalczyński - Renault Clio Sport +12,7

6. Dariusz Badura/Janusz Wołek - Honda Civic VTi +14,1

7. Krzysztof Stańdo/Dariusz Gurdziołek - Renault Clio Sport +16,3

8. Łukasz Mrozek/Paweł Piczak - Renault Clio Sport +18,5

9. Adrian Jurasz/Tomasz Tkacz - Renault Clio Sport +22,1

10. Bartosz Bąk/Radosław Talaga - Honda Civic Type-R +24,2

rajdmalopolski.pl

Fot. Wojciech Anusiewicz