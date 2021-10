Mówią po Rally Radków

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Bardzo się cieszę ze zdobycia kolejnego tytułu w tym sezonie, który jest dla nas wyjątkowo udany. Równo po 2 tygodniach od zdobycia tytułu Rajdowych Samochodowych Mistrzów Polski w klasie 3 w Świdnicy, 60 kilometrów dalej na południe w Radkowie wywalczyliśmy tytuł Mistrzów w klasie PRO1 w cyklu Tarmac Masters. Podczas ostatniej, piekielnie szybkiej rundy Rally Radków zajęliśmy 2. miejsce dające nam kolejne sezonowe trofeum. Zdobycie go nie było łatwe, ponieważ klasa PRO1 jest najliczniejsza- sklasyfikowano w niej prawie 30 załóg. Konkurencja była bardzo szybka i dysponowała bardzo mocnymi samochodami jak na przykład Porsche 911 RGT o mocy przeszło 400 koni. Ale to nasza, choć nie najmocniejsza, ale świetnie przygotowana przez Kumiega Racing i APR Motorsport Fiesta Rally 3 okazała się numerem 1 w punktacji sezonu. Zasadniczy sezon dobiegł końca, ale już przygotowujemy się do grudniowego Rajdu Barbórka w Warszawie. Po tak udanym, “mistrzowskim” sezonie chcielibyśmy jeszcze z przytupem podziękować naszym Partnerom i kibicom za mocne zaangażowanie. Ten fantastyczny sezon to efekt współpracy z: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, NOVOL, TEKOM Technologia, Michelin Motorsport Polska, Siren7 i TVN TURBO.

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Mogę to podsumować tylko tak: wielka radość i satysfakcja po tym rajdowym sezonie. Z Łukaszem do tytułu Mistrzów Polski w klasie 3, dokładamy tytuł “Mistrzów Asfaltu” w bardzo licznej klasie PRO1. Wszystkie rajdy przejechaliśmy bezbłędnie, choć należy dodać, że tu podczas Rally Radków złapaliśmy kapcia na ograniczniku cięcia. Ale jest to uwaga- pierwszy kapeć podczas naszych 3 lat wspólnych startów. To dowód na to, że Łukasz jeździ bardzo czysto i sprawnie. Bardzo dziękujemy naszym Partnerom i kibicom i mówimy “do zobaczenia” jeszcze w tym roku.

informacja prasowa