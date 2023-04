Mówią po Tech-Mol Rally

FILIP PINDEL: - To był niesamowity rajd! Od pierwszego kilometra jechało nam się bardzo dobrze i złapaliśmy odpowiedni rytm. Jazda była spokojna, ale od razu wypracowaliśmy odpowiednie tempo. Wygrany pierwszy odcinek pobudził większy apetyt niż trzecie miejsce na mecie rajdu, ale jestem bardzo zadowolony z postępów, jakie wypracowaliśmy przez zimową przerwę. Nie uniknęliśmy kilku błędów, ale jednocześnie wiemy na co musimy zwrócić jeszcze większą uwagę, żeby lepiej przygotować się do RSMP – głównego celu w tym sezonie. Pod tym względem to była bezcenna rozgrzewka. Tempo i wynik cieszą, tym bardziej, że konkurencja była naprawdę szybka. Cała klasa Rally4 ukończyła rajd bardzo wysoko w klasyfikacji generalnej, a to pokazuje, że czeka nas ciekawy sezon - będzie trzeba się naprawdę wykazać w tym roku. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim kibicom i przede wszystkim sponsorom, dzięki którym możemy kontynuować rajdową przygodę i przeżywać chwile, takie jak podczas Tech-Mol Rally. Emocje rosną, a ja już nie mogę się doczekać kolejnego rajdu. Teraz jeszcze wyżej podnosimy poprzeczkę i pora na Świdnicę. Do zobaczenia na trasach,

KRZYSZTOF PIETRUSZKA: - Myślę, że razem z Filipem, nie mogliśmy lepiej rozpocząć sezon 2023. Pokazaliśmy wolę walki i dobre tempo, ale jeszcze cenniejsza jest praca, jaką wykonaliśmy na serwisie i odcinkach. Cykl Tarmac Masters znów zapewnił nam odcinki z najwyższej półki. Wąsko, kręto i piekielnie szybko, ale technicznie na wysokim poziomie. To wszystko przy nieprzewidywalnej pogodzie i bardzo zmiennej przyczepności - czyli to, co najtrudniejsze, ale i najlepsze w rajdach samochodowych. Tempo na odcinkach dało nam wiele satysfakcji i uważam, że pokazaliśmy duży potencjał, ale wiemy jednocześnie, nad czym trzeba mocniej popracować. Zebraliśmy dużo informacji, z których przez najbliższe tygodnie trzeba wyciągnąć wnioski. Przygotowania trwają, a pierwszy odcinek w Świdnicy coraz bliżej, ale po starcie w Nowej Rudzie, jesteśmy naładowani pozytywną energią. Gratulacje dla zwycięzców, podziękowania za piękną walkę i doping, a dla zespołu za świetną pracę – to był naprawdę udany weekend.

MICHAŁ STREER: - Taki wynik to dla nas bardzo miłe wejście w ten sezon. Jadąc na Tarmac Masters nie mieliśmy oczekiwań wobec startu, chcieliśmy przejechać go jak najlepiej, ale pewnie i bezpiecznie. Na oesach było ślisko, mokro i błotniście, ale ja lubię takie warunki, a nasze opony Pirelli świetnie trzymały się

drogi.

KAROLINA SZULĘCKA-STREER: - Jesteśmy wyjątkowo szczęśliwi, że wywalczyliśmy drugą pozycję oraz siódme miejsce w klasyfikacji generalnej. Michał wraca do rajdów po dziewięciu latach, ja dopiero zaczynam swoją przygodę z rajdami. Konkurencja była naprawdę szybka, doświadczona i objeżdżona. My nie mieliśmy okazji do testów przed tym startem.

SYLWESTER PŁACHYTKA: - Chyba miałem drobną tremę, gdy ruszyłem na pierwszy oes z Kubą na prawym fotelu i trochę przespałem otwierającą próbę. Myślę, że wpływ na to miały również półroczna przerwa i fakt, że poprzedni start, czyli Rajd Śląska, zakończyłem poza drogą. Nie zmienia to faktu, że po tym weekendzie jestem bardzo zadowolony. Rano mieliśmy za twardo ustawiony samochód, ale po drobnych zmianach przyspieszyliśmy. Mieliśmy też rewelacyjne, bardzo zróżnicowane warunki. Najpierw mokry, ale w większości czysty asfalt, który następnie przeschnął, ale w wielu miejscach pojawiło się błoto. Słowem, świetne przetarcie przed Rajdem Świdnickim. Dziękuję Kubie i ekipie EvoTech za świetną robotę i wsparcie.

informacja prasowa

