Mówią po Tech-Mol Rally

ARTUR RÓWNIATKA: - To był zwariowany dzień. Jeden odcinek przerwano po wypadku. Później zaczął padać śnieg, gdy wszyscy byli przygotowani na slickach. Organizatorzy podjęli decyzję, aby tę próbę także odwołać. Po pierwszej pętli do przejechania zostały więc tylko dwa odcinki specjalne. Na OS5 większość załóg założyła deszczówki, a okazało się, że było sucho. Tam jednak dobrze nam się jechało. Odrobiliśmy 11 sekund do załogi znajdującej się na trzecim miejscu, więc traciliśmy już tylko sekundę i liczyliśmy na podium. Ostatecznie okazało się, że nie tylko nie dogoniliśmy pierwszej trójki, ale do tego spadliśmy na piąte miejsce! No cóż, taki jest sport. Rok temu nie mieliśmy żadnych punktów po pierwszej rundzie, teraz mamy, a przed nami jeszcze pięć eliminacji. Mamy teraz tydzień przerwy. Później odbędziemy krótkie testy i widzimy się na oesach w Świdnicy. Liczymy, że będzie dobra pogoda i będziemy się świetnie bawić. Wiemy, jak skończyliśmy Rajd Świdnicki w ubiegłym roku, więc mam nadzieję, że organizator wziął to pod uwagę i nie uwzględnił tego miejsca w tegorocznych trasach!

WOJTEK HABUDA: - Z każdym pokonanym kilometrem zdobywamy nowe doświadczenie. Jest progres, a my chcemy uczyć się jeszcze więcej, chcemy być szybsi. Z pewnością będziemy testować, aby uzupełnić braki na niektórych partiach.

MARCIN GÓRNY: - Dla mnie to wymarzony początek sezonu. Jestem niesamowicie szczęśliwy z tego zwycięstwa, z podium. Piąte miejsce w klasyfikacji generalnej Tech-Mol Rally to piękna nagroda dla całego zespołu. Byliśmy przygotowani na mocną walkę i trudne warunki, ale myślę że wszyscy byli mocno zaskoczeni tym, co przygotowała dla nas pogoda. Naprawdę ciężko było dobrać opony i utrzymać równe tempo, ale razem z Marcinem daliśmy radę. Gratulacje dla całej stawki. Chłopaki w „ośkach” mocno nas naciskali, ale walka na ułamki sekund to była ogromna przyjemność. Dziękuje zespołowi i wszystkim partnerom, ponieważ bez nich nie mielibyśmy szansy przeżyć te wszystkie emocje Teraz apetyt jazdy jest jeszcze większy. Do zobaczenia na kolejnej rundzie w Nysie.

MARCIN ROIK: - Otwieramy sezon w pięknym stylu. Wynik smakuje tym lepiej, że warunki były wyjątkowo trudne. Zaprocentowały jednak lata doświadczenia, a Marcin pokazał równą i szybką, ale bezbłędną jazdę. W całym tym oponiarsko - pogodowym zamieszaniu, zachowanie czystego konta, to duży wyczyn. Zwłaszcza na tak szybkich i trudnych technicznie odcinkach. Cały rajd, zrobił na mnie naprawdę duże i pozytywne wrażenie. To był ciężki, ale bardzo udany rajdowy weekend.

informacja prasowa

Polecane video: