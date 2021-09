KACPER WRÓBLEWSKI: - Zdecydowanie zgadzam się z tym, o czym mówił m.in. Artur Sękowski. Tutaj klasa PRO1 jest dużo lepiej obsadzona niż w RSMP. Wielkie brawa dla Tarmaca, po raz kolejny stają na wysokości zadania, organizacja jest na topowym poziomie. Tak więc oby takich imprez było więcej, a ja osobiście na pewno będę pojawiał się tutaj z roku na rok, z rajdu na rajd.

KUBA WRÓBEL: - Treningowy start w trzeciej edycji tego rajdu za nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy, którą wykonaliśmy. Tempo było fajne od samego początku do samego końca. Dziękujemy partnerom, całemu zespołowi oraz wszystkim kibicom – super widzieć tyle osób, w tym rodziny z dziećmi na oesach. Do zobaczenia na Rajdzie Śląska.

