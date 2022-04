Mówią przed Tech-Mol Rally

MARCIN GÓRNY: - W zeszłym roku, w ostatniej chwili musieliśmy zmienić plany. Na Tech-Mol Rally byłem, jednak nie na odcinkach, a w parku serwisowym. Cieszę się, że w tym roku mam okazję wrócić na te odcinki specjalne już z perspektywy rajdówki. Radość jest tym większa, że wracam w rajdówce, którą zdecydowanie najmocniej pokochałem w całej swojej karierze. Będzie to niezmiennie samochód przygotowany przez moich przyjaciół z Rallylab, więc będziemy mieć z Marcinem Roikiem doskonale przygotowany sprzęt.Tak ciekawie się złożyło, że z Marcinem kończyłem miniony sezon i w tym roku to on zagości na fotelu pilota w całym cyklu. To też bardzo mnie cieszy, że do naszej wspólnej rajdowej historii będziemy mogli dopisać nowy rozdział, spod znaku Tarmac Masters. Marcin Jankiewicz razem z całą ekipą stworzyli doskonały cykl i cały czas podnoszą poziom. Odcinki Tech-Mol Rally są świetne i przyciągają coraz mocniejszą stawkę.W naszej klasie mamy aż 17 rywali, z czego osiem to właśnie samochody 208 R2. Szykuje się więc nam taki mały puchar Peugeota. To będzie ciekawe wyzwanie zmierzyć się w takim gronie. Dziękuje wszystkim partnerom: Rallylab, ZygZak Karting, Metkom, Mobilito.eu i Buchti.pl Promotion za kolejny rok współpracy, a firmie Carbospec za zaufanie, ponieważ rozpoczniemy ten sezon jeszcze mocniejsi. Brakowało mi jazdy i rywalizacji, więc niecierpliwie czekam na pierwszy odcinek. Trzymajcie kciuki!”

MARCIN ROIK: - Sezon 2022 przyniósł mi nowe wyzwanie. Do tej pory nie miałem okazji wystartować w Tarmac Masters, więc ciekawość jest jeszcze większa. Cieszę się, na kolejną współpracę z Marcinem i z ekipą Rallylab, bo to bardzo zgrany zespół. Odcinki specjalne robią wrażenie, więc zapowiada się naprawdę ciekawy weekend. Zapraszam na 6. Tech-Mol Rally. Do zobaczenia na odcinkach.

ARTUR RÓWNIATKA: - Nie myślę o zeszłym roku, to było dawno temu. W tym roku chyba nawet nie ma mojego "ulubionego" mostku, więc przynajmniej w niego nie uderzę. Wsiadamy do auta, jesteśmy w przysłowiowym gazie, mamy nadzieję, że nie będzie padać, czasy będą dobre, wyniki się zrobią i w niedzielę znajdziemy się na mecie. Auto bardzo się zmieniło, jest szybsze, lepiej skręca i hamuje. Bardzo dobrze mi się nim jedzie i fajnie, że były te dwa starty, bo człowiek wczuł się w jazdę i bezpieczniej się czuje przed startem. Nie mogę już się doczekać tego startu. Nie będziemy używać startych notatek, wsiadamy i robimy nowe. Trochę tras się powtarza, kawałek pojedziemy w tę samą stronę co rok temu, czasem pojedziemy w odwrotną. Nie będę ukrywał, że gdzieś pięć kilometrów każdego odcinka znam praktycznie na pamięć, ale to nie ma znaczenia. Każdy rajd jest inny, wyniki mogą być różne i po prostu nie ma co gdybać, trzeba pojechać na maksa i zrobić jak najlepszy wynik. Power Stage to na pewno nowość, ale kwestia podejścia do niego zapewne będzie zależała od rajdu. Jak będziemy wysoko po pięciu odcinkach i nie będziemy mieli nic do zyskania, to pojedziemy normalnie. Jak będzie odwrotnie to rozpoczniemy pogoń za każdym możliwym punktem, bo one mogą zadecydować o końcowym wyniku na koniec sezonu. Za każdym razem przy pytaniu o cel na nadchodzący rajd odpowiem, że jest nim znalezienie się na mecie. Rok temu po pierwszej rundzie nie miałem ani jednego punktu na koncie, a na koniec sezonu zostałem wicemistrzem przegrywając tylko z Łukaszem Byśkiniewiczem. Chcę się rozwijać, chcę jeździć i nie powiem, że moim celem na ten sezon jest mistrzostwo. Gdybym tak jak rok temu znowu zdobył wicemistrzostwo, to pewnie bym był jeszcze bardziej zadowolony biorąc pod uwagę stawkę i ciągle rosnący poziom Tarmaca. Nie ma żadnego konkretnego celu na ten sezon, będziemy jeździć, walczyć a wyniki przyjdą same.

