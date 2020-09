Nie ma mocnych na Rokitę i Kielara

Krakowsko-rzeszowski duet był najszybszy na trzech z pięciu odcinków specjalnych, dokładając na koniec dodatkowe cztery punkty za triumf na Power Stage Jastrzębie-Zdrój. Drugie miejsce wywalczył Maciej Watras, pilotowany przez Kamila Kluczewskiego, dla którego jest to najlepszy wynik w dotychczasowej karierze. Na trzecim stopniu podium pod Stadionem Śląskim stanął Krzysztof Stańdo. Prowadzony przez Dariusza Gurdziołka kierowca wyrównał swój najlepszy wynik osiągnięty w Rajdzie Ziemi Bocheńskiej 2018.

Rokita i Kielar bardzo dobrym i przede wszystkim równym tempem dojechali do mety. Dla kierowcy Renault Clio to druga z rzędu wygrana w rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska, która pozwoliła mu znacznie powiększyć przewagę w klasyfikacji sezonowej nad konkurentami. Drugą pozycję w rajdzie wywalczyli Watras z Kluczewskim, tracąc 17,1 sekundy do zwycięzców. Na podium ukończyli także Stańdo i Gurdziołek (+27,5 s). Każda z tych załóg korzystała z Renault Clio.

Na finałowej próbie najszybciej pojechali Pławecki i Kaim (Honda Civic), liczeni jednak tylko w swojej klasie Open 2. Pięć punktów wywalczyli Piotrowski i Mroszczyk, który dzięki temu atakowi awansowali w generalce z piątej na czwartą pozycję. Cztery punkty do swojego konta dopiszą Rokita i Kielar, trzy Watras i Kluczewski, dwa Bojanowski i Ksyt a jeden Rachfał i Leja.

Za podium klasyfikacji generalnej rajdu uplasowali się wspomnieni Piotrowski i Mroszczyk (+27,8 s, Renault Clio), na piątym miejscu ukończyli Bojanowski i Ksyt (+32,3 s, Honda Civic Type-R). W klasie RO 2 zwyciężyli Rachfał i Leja (+52,4 s, Honda Civic), po skutecznym ataku na ostatniej próbie na Załęcką z Pawłowskim (+53,0 s, Honda Civic). W dziesiątce znalazły się jeszcze duety Zardzewiały/Kołodziej (+1;23,1 s, Renault Clio), Pasterak/Przybyłek (+1:48,1 s, Honda Civic Type-R) oraz Senkowski/Talaga (+1:59,2 s, Honda Civic).

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2020 dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Rajd Mikołowsko-Żorski 2020

M. Rokita/P. Kielar (Renault Clio) 27:58,3 M. Watras/K. Kluczewski (Renault Clio) +17,1 K. Stańdo/D. Gurdziołek (Renault Clio) +27,5 R. Piotrowski/A. Mroszczyk (Renault Clio) +27,8 M. Bojanowski/A. Ksyt (Honda Civic Type-R) +32,3 A. Rachfał/S. Leja (Honda Civic VTi) +52,4 A. Załęcka/M. Pawłowski (Honda Civic VTi) +53,0 K. Zardzewiały/S. Kołodziej (Renault Clio) +1:23,1 G. Pasterak/A. Przybyłek (Honda Civic Type-R) +1:48,1 B. Senkowski/R. Talaga (Honda Civic) +1:59,2

Fot. Tomasz Skrzypczak