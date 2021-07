Otwarcie dla Świdra i Boryckiego

Od wieczornego widowiska – obleganego przez kibiców oesu Maków Podhalański - rozpoczęła się zacięta walka o zwycięstwo w Valvoline Rajdzie Małopolskim. Kierowcy i piloci ścigali się na ulicach miasta przy upalnej pogodzie i na suchej nawierzchni. Zawody przyciągnęły sporą liczbę widzów, którzy przyszli kibicować swoim faworytom i zobaczyć to największe wydarzenie w regionie.

Jako pierwsi na trasę ruszyli uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Odcinek w Makowie Podhalańskim stanowił wyjątkowo urozmaicone wyzwanie. Trasa łączyła wymagające wyjątkowej precyzji partie w mieście z fragmentami, na których zawodnicy mogli rozwinąć większe prędkości.

Najwięcej powodów do zadowolenia po pierwszej próbie mieli Kajetan Świder i Marcin Borycki (Honda Civic). Trzecia załoga klasyfikacji mistrzostw Śląska okazała się najszybsza i objęła prowadzenie w Valvoline Rajdzie Małopolskim. Dla Kajetana Świdra był to czwarty oes wygrany w rundzie RSMŚl. Na drugim miejscu, ze stratą 2,6 sekundy, uplasowali się Bartosz Bąk i Radosław Talaga (Honda Civic). Trzecią załogą prologu zostali Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek, jadący Renault Clio. Piątą lokatę zajął urzędujący mistrz Śląska – Michał Rokita, który tym razem na prawy fotel swojego Renault Clio zaprosił Rafała Ślęczkę (+4,6). Przed Rokitą uplasował się jeszcze Grzegorz Ciombor – również z nowym pilotem – Maciejem Miklaszewskim (Honda Civic, +3,9)

W Pucharze Peugeota i Citroena pierwszymi liderami zostali Mateusz Kokoszka i Łukasz Szwed (Peugeot 206 XS). Ten duet o włos, a dokładnie o 1,1 sekundy, pokonał Szymona Szymoniaka z Aleksandrą Piekarską (Peugeot 106 S16).

W nowej klasie RallyN1 oes na swoje konto zapisali Sebastian Bojdoł i Andrzej Mrowczyk w Renault Clio, zdecydowanie pokonując rywali. W kategorii RallyN2 samotnie prowadzą Łukasz Godula i Piotr Bywalec (Peugeot 208 R2). Ich rywale – Damian Uchyła i Agnieszka Radzik nie zdołali ukończyć próby Maków Podhalański.

Oprócz załóg walczących o punkty do klasyfikacji generalnej RSMŚl, w rundach tego cyklu startują również zawodnicy w mocniejszych, bardziej zaawansowanych samochodach. Z myślą o nich powstały klasy Open1, Open2 oraz Classic. W pierwszej z wymienionych kategorii najlepszy rezultat na ulicach Makowa Podhalańskiego uzyskali Artur Równiatka i Wojciech Habuda, jeżdżący pod pseudonimem Dyemba. Ta załoga pokazała się kibicom w Mitsubishi Lancerze. Napęd 4×4 i do tego buchający mocą pięciocylindrowy silnik to cechy charakterystyczne zjawiskowego Audi Quattro, którym w ramach kategorii Classic wystartowali Grzegorz Olchawski i Jakub Wróbel. Zawodnicy znani z regularnych występów w mistrzostwach Polski wywalczyli najlepszy czas wśród załóg w historycznych rajdówkach. A skoro mowa o samochodach sprzed lat, to warto wspomnieć o gościach z Czech. Karel Hock i Lukas Novak zaprezentowali kibicom przepiękną Skodę 130 RS.

W Open2 z najlepszej strony pokazali się Rafał Pochłopień i Bartłomiej Wątroba, którzy zamienili swojego czerwonego Opla Astrę na Peugeota 208 RS. Co ciekawe, znany z równie szybkiej, co widowiskowej jazdy Pochłopień, zremisował na oesie Maków Podhalański z Równiatką, dysponującym mocniejszym samochodem.

Prolog na ulicach malowniczo położonego Makowa Podhalańskiego był emocjonującym i widowiskowym wstępem do zasadniczej rywalizacji w ramach Valvoline Rajdu Małopolskiego. Kluczowe dla losów zmagań będą sobotnie odcinki specjalne. Jutro zawodników czeka walka o jak najlepsze czasy na próbach Przysłop (3,2 km) oraz Sucha Beskidzka (3 km). Każda z nich będzie pokonywana trzykrotnie.

Pomiędzy poszczególnymi pętlami, rajdowe załogi będzie można spotkać na Placu Targowym w Suchej Beskidzkiej, gdzie zlokalizowany jest park serwisowy. To również świetna okazja by zobaczyć rajdowe maszyny z bliska, a także przyjrzeć się pracy mechaników.

PO OS1

1. Kajetan Świder/Marcin Borycki - Honda Civic VTi 2.09,2

2. Bartosz Bąk/Radosław Talaga - Honda Civic Type-R +2,6

3. Krzysztof Stańdo/Dariusz Gurdziołek - Renault Clio Sport +2,9

4. Grzegorz Ciombor/Maciej Miklaszewski - Honda Civic +3,9

5. Michał Rokita/Rafał Ślęczka - Renault Clio Sport +4,6

6. Rafał Piotrowski/Adrian Mroszczyk - Renault Clio Sport +5,0

7. Maciej Watras/Kamil Kluczewski - Renault Clio Sport +5,1

8. Konrad Dukat/Mieczysław Kalczyński - Renault Clio Sport +5,1

9. Maciej Hawro/Wojciech Kolaczek - Honda Civic VTi +5,8

10. Dariusz Badura/Janusz Wołek - Honda Civic VTi +6,3

rajdmalopolski.pl

Fot. Wojciech Anusiewicz