Pięć odcinków specjalnych Rajdu Mikołowsko-Żorskiego 2020

19 sierpnia otwarta została lista zgłoszeń. Zawodnicy mają czas do 29.08, by zgłosić się do zawodów. Listę zgłoszeń poznamy 2.09. Odbiór administracyjny, otwarcie parku serwisowego, zapoznanie z trasą i badanie kontrolne BK 1 zaplanowano na 11 września. Wieczorem, o godzinie 18:45 rozpocznie się Start Honorowy na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Rywalizację na odcinkach specjalnych zaplanowano na sobotę. Będzie to dość nietypowe wyzwanie dla zawodników: większość rajdu rozegrana zostanie na pierwszej pętli, która liczy aż 36,93 km. O 9:50 rozpocznie się OS 1 Miedźna 1 (10,00 km), po którym zaplanowano strefę tankowania. Następnie OS 2 Jastrzębie-Zdrój 1 (9,90 km, start o godz. 11:15), strefa tankowania i kolejne dwa odcinki: OS 3 Warszowice (7,03 km, godz. 12:15) oraz powtórka odcinka Miedźna (10,00 km, 13:15). Dopiero po czwartej próbie załogi wrócą na półgodzinny serwis, po którym już tylko OS 5 Jastrzębie-Zdrój 2 (9,90 km, godz. 16:45), rozgrywany jako dodatkowo punktowany Power Stage. Ceremonia Mety rozpocznie się o godzinie 18:20 na chorzowskim Stadionie Śląskim.

Informacje i dokumenty dla zawodników

Po dwóch rundach w Głubczycach i Rzeszowie na czele punktacji sezonu jest zwycięzca Rajdu Rzeszowiak Michał Rokita, z dorobkiem 54 punktów. Drugą pozycję zajmuje duet Badura/Wołek (52 punkty), trzecią zwycięzcy Rajdu Ziemi Głubczyckiej, Piotrowski i Mroszczyk (49 punktów). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce to załogi Zardzewiały/Kołodziej (27 pkt), Rachfał/Leja (26 pkt), Bąk/Jastrzębski (23 pkt), Watras/Kluczewski (20 pkt), Kanik/Sroka (19 pkt), Ciombor/Borycki (17 pkt), Załęcka/Pawłowski (13 pkt), Dukat/Kalczyński (13 pkt).

Harmonogram czasowy 8. Rajdu Mikołowsko-Żorskiego 2020:

11 września 2020

18:30 – Park przedstartowy

18:45 – Ceremonia Startu (Chorzów, Stadion Śląski)

12 września 2020

08:30 – Serwis – wyjazd

09:50 – OS 1, Miedźna 1 (10,00 km)

11:15 – OS 2, Jastrzębie-Zdrój 1 (9,90 km)

12:15 – OS 3, Warszowice (7,03 km)

13:15 – OS 4, Miedźna 2 (10,00 km)

14:50 – Serwis A, Chorzów, Stadion Śląski (30 minut)

16:45 – OS 5, Jastrzębie Zdrój2 (9,90 km, Power Stage)

18:20 – Ceremonia Mety (Chorzów, Stadion Śląski)

informacja prasowa