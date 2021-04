W sezonie 2021 reprezentanci Tiger Energy Drink Rally Team będą rywalizować w rundach krajowego czempionatu. Podobnie jak w ubiegłym roku skorzystają z Volkswagena Polo GTi R5. Samochody klasy R5, nazywane obecnie Rally2, to najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje, jakimi można się ścigać na polskich oesach. Kalendarz rajdowych mistrzostw Polski składa się z siedmiu rund, w tym dwóch rozgrywanych na szutrze. Walkę o tytuły ma otworzyć 49. edycja Rajdu Świdnickiego-Krause. Rywalizację na asfaltowych odcinkach specjalnych w Górach Sowich zaplanowano na weekend 23-24 kwietnia.

W ramach treningu przed walką o punkty, Kasperczyk i Syty wystartują w 5. Tech-Mol Rally, będącym inauguracyjną rundą Marten Tarmac Masters i pierwszą w tym roku okazją do rajdowej rywalizacji w Polsce. Marten Tarmac Masters to cykl popularnych zawodów w randze rajdów okręgowych i Super KJS-ów organizowanych na Dolnym Śląsku. Na rozpoczęcie sezonu organizatorzy przygotowali dwa, trzykrotnie pokonywane odcinki specjalne wytyczone w okolicach Nowej Rudy. Łącznie zawodnicy będą rywalizować na dystansie 48,5 km. Lista zgłoszeń obejmuje 85 załóg, w tym aż 7 dysponujących samochodami klasy R5. Kasperczyk i Syty pojadą z drugim numerem startowym. W ubiegłym roku, w inauguracyjnej rundzie Tarmac Masters załoga Tiger Energy Drink Rally Team zajęła drugie miejsce.

- W pierwszym w tym roku starcie pewnie każda z załóg z RSMP ma swój „program” i określone rzeczy do sprawdzenia, przetestowania - powiedział Kasperczyk. - Praca to jedno, ale ściganie jest nie mniej ważne. Niezależnie od celów, na pewno będziemy porównywać i analizować swoje czasy, co naturalnie dodatkowo motywuje i podkręca atmosferę. Przed rozpoczęciem sezonu w poszczególnych cyklach warto wspomnieć o ich organizatorach i partnerach. To dzięki ich zaangażowaniu i determinacji możemy się cieszyć rajdami samochodowymi nawet w tym trudnym czasie.

informacja prasowa