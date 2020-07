W Poliamid Plastics Rally Team nastąpiły zmiany. Nowym pilotem Sylwestra Płachytki będzie Daniel Dymurski. Natomiast Jacek Nowaczewski, dotychczasowy pilot Sylwka, zostaje w zespole i będzie pełnił inną funkcję.

Załoga wystartuje w nowym węgierskim zespole Eurosol Racing Team Hungary. Rywalizować będą Skodą Fabią R5 Evo.

- Nie ukrywam, że długo wyczekiwałem na tak fantastyczny dzień. w którym znowu zasiądę na pokładzie Skody Fabii R5 EVO - powiedział Sylwester Płachytka. - Na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jackowi za te piękne kilka lat wspólnych startów, które będziemy wspominać przez długi czas. Oczywiście jak wiecie Jacuś zostaje w zespole.Dla nas wszystkich to był trudny okres i mam nadzieje że już mamy go za sobą. Czeka nas wspaniały weekend w którym wystartuje wraz z Lopezem w rajdzie z cyklu Tarmac Masters w którym miałem okazje startować w zeszłym roku.

- Każdy wie że poziom organizacji oraz frekwencja w tym roku jest naprawdę imponująca. Dochodzi też nowy zespół Eurosol Racing Team Hungary, nie ukrywam że czeka nas sporo nowości, więc chcę podejść do tego startu z chłodną głową, aby cieszyć się z mety i nie zawieść naszych wspaniałych kibiców. Zapraszam wszystkich już w tą niedzielę do Nowej Rudy. Do zobaczenia - dodał.

- Po długiej przerwie nareszcie wracamy do rajdówki, ale tym razem zasiądę u boku Sylwka - powiedział Daniel Dymurski. - Mam nadzieję wesprzeć go moim doświadczeniem zdobytym w europejskim Championacie jak i aucie klasy R5. Zamieniam się rolą z Jackiem i jest mi miło, że będziemy dalej działać razem, chociaż w odmienionej formie, Znam się z chłopakami od dawna, współpracowaliśmy dużo w zeszłym roku i jestem przekonany, że wspólnymi siłami będziemy w stanie dążyć do jak najlepszych wyników.

Sylwester Płachytka i Daniel Dymurski - Barwy na sezon 2020: