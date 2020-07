Podium po długiej przerwie

Tarmac Masters to cykl zawodów organizowanych na Dolnym Śląsku w randze rajdów okręgowych i Super KJS-ów. Tegoroczne zmagania w tym cyklu otworzył 4. Ireco Motorsport Rally, będący jedną z pierwszych w tym roku okazji do rajdowej rywalizacji w naszym kraju. Wielu zawodników z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski potraktowało tę imprezę jako etap przygotowań do walki o punkty do klasyfikacji krajowego czempionatu. W tym gronie byli także Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Przed sezonem dwukrotni wicemistrzowie Polski zmienili samochód na Volkswagena Polo GTI R5, a dziś mieli pierwsza okazję do sprawdzenia go podczas sportowej rywalizacji.

Rozpoczęli ją od mocnego uderzenia, notując najlepszy czas na pierwszym oesie. Na kolejnych uzyskali odpowiednio piąty, pierwszy, drugi i trzeci rezultat. To dało im drugie miejsce w łącznej, nieoficjalnej klasyfikacji zawodów – ax equo z duetem Marcin Słobodzian/Robert Hundla w Hyundaiu i20 R5. Od zwycięzców – Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla (Volkswagen Polo GTI R5) Kasperczyka i Sytego dzieliło na mecie 8,5 sekundy.

- Mamy trochę materiału do analizy i przemyśleń po tym starcie - powiedział Tomasz Kasperczyk. - Byłbym rozczarowany, gdyby było inaczej. Nie wszystko poszło w 100 procentach po naszej myśli, ale to oznacza, że wiemy nad czym i jak pracować. Z pewnością nasz nowy samochód ma bardzo duży potencjał, a my jesteśmy zdeterminowani, by jak najszybciej go odkrywać i dobrze wykorzystywać. Walczyliśmy dziś o zwycięstwo, ale drugie miejsce także doceniam, bo oznacza, że nie „zardzewiałem”, choć moja przerwa w startach trwała blisko 290 dni.

Nieoficjalna klasyfikacja generalna 4. Ireco Motorsport Rally:

1. Wróblewski/Wróbel (Volkswagen Polo GTI R5) 20:55,9s

2. Kasperczyk/Syty (Volkswagen Polo GTI R5) +8,5s

2. Słobodzian/Hundla (Hyundai i20 R5) +8,5s

4. Płachytka/Dymurski (Skoda Fabia R5 Evo) +21s

5. Chwietczuk/Hinz (Skoda Fabia R5 Evo) +34,9s

6. Jurecki/Szeja (Ford Fiesta Proto) +48,1s

7. Poloński/Sitek (Abarth 124 Rally) +1:00,4s

8. Lechoszest/Spentany (Skoda Fabia S2000) +1:15,8s

9. Terlecki/Załużny (Ford Fiesta Proto) +1:19,3s

10. Terlikowski/Burkat (Ford Fiesta Proto) +1:25,8s

