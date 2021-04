Polski debiut Fiesty Rally3

Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar jako pierwsza załoga w Polsce, zaprezentuje na odcinkach specjalnych najnowszą rajdową konstrukcję- Forda Fiestę Rally3. TVN TURBO RALLY TEAM w najbliższy weekend (10-11 kwietnia) wystartuje w pierwszej rundzie Tarmac Masters™ 2021. Nowopowstała klasa Rally 3 wzbudza na świecie ogromne zainteresowanie.

Podobnie jest też w Polsce. Oczy wielu kibiców, ale też innych zespołów zwrócone są na nową rajdową broń z napędem 4x4. Na liście startowej do 5. Tech-Mol Rally widnieje ponad 80 załóg, w tym wielu zawodników znanych z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Wśród wszystkich zgłoszeń znalazło się, aż 7 samochodów topowej klasy Rally2 oraz mocne przedstawicielstwo klasy Rally4. Byśkiniewicz i Cieślar będą mieli zacnych rywali i będą mogli w bojowych warunkach sprawdzić możliwości Fiesty Rally3. Treningowy start pokaże także, gdzie plasuje się nowopowstała klasa Rally3 w piramidzie rajdowych klas.

- W najbliższy weekend wystartujemy w pierwszej rundzie Tarmac Masters 2021, a to oznacza, że TVN TURBO RALLY TEAM jako pierwsza załoga w Polsce zaprezentuje w warunkach bojowych zupełnie nową konstrukcję rajdową - powiedział Łukasz Byśkiniewicz. - Ford Fiesta Rally3 wzbudza bardzo dużo emocji od dnia premiery i cieszę się, że to właśnie my będziemy przecierać ten rajdowy szlak. Mam wiele pytań zarówno od kibiców, jak i innych zawodników jak sprawuje się ten samochód, ponieważ jest to nowość dla wszystkich. Dlatego od prezentacji naszych nowych barw nie zwalniamy tempa, by jak najlepiej poznać to auto i przygotować się do nowego sezonu Mistrzostw Polski. Jesteśmy po udanych testach szutrowych i przebudowie Fiesty Rally3 na specyfikację asfaltową, aby już w niedzielę wystartować w Tech-Mol Rally. Nie mogę się doczekać tego startu, ponieważ dowiemy się dokładnie, na co stać nasz samochód. W stawce pojawi się aż 7 załóg z klasy Rally2, czyli dawne R5 oraz wiele mocnych zawodników Rally4, dawniej R2. Nasza Fiesta jest tutaj pośrodku i wszyscy wyczekujemy odpowiedzi na pytanie, czy jest jej bliżej tych topowych konstrukcji, czy jednak plasuje się obok osiek. Dlatego w stronę naszego auta będą zwrócone oczy wszystkich kibiców i innych kierowców. Jest to samochód bardzo przyszłościowy.

- Po pierwszych szutrowych testach mogę powiedzieć, że świetnie się w nim czuję i widzę jego potencjał. Teraz przyszedł czas by sprawdzić się na asfalcie, w warunkach bojowych, a stoper powie prawdę. Start ten jest dla mnie świetnym treningiem oraz przygotowaniem całego zespołu przed pierwszą rundą RSMP, która odbędzie się już za dwa tygodnie. Jak już informowaliśmy oprócz nowego samochodu mamy również nowe barwy. Bardzo dziękuje naszemu głównemu partnerowi: Auto Partner z marką MaXgear oraz firmom: Blachy Pruszyński, NOVOL, Kratki, TEKOM Technologia, Siren7, Michelin za możliwość startu Fordem Fiesta Rally3 w sezonie 2021, wielkie zaufanie i dotychczasową współpracę - dodał.

- Bardzo się cieszę, że w ten weekend zadebiutujemy na rajdowych odcinkach specjalnych naszą nową bronią, jaką jest Fiesta Rally3 - powiedział Zbigniew Cieślar. - Będą to już prawdziwe zmagania podczas rajdu Tech-Mol Rally i jestem bardzo ciekaw porównania z samochodami klasy Rally2 oraz Rally4. Pokonanie pierwszych kilometrów odcinków specjalnych da nam obraz jak nasze auto wypada w porównaniu do innych kolegów. Wyczekuję startu z Łukaszem w ten weekend oraz kolejnego kwietniowego startu podczas inauguracji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021. Do tej pory miałem tylko okazję pokonać kilkaset metrów w naszym nowym samochodzie, ale już wiem, że Fiesta Rally3 jest to rasowe rajdowe auto, które musimy poznać. Wiem też, że da nam wiele radości.

