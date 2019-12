Rajd Cieszyńska Barbórka 2019: Kto, co, gdzie i kiedy?

Na drogach Śląska Cieszyńskiego załogi powalczą o mistrzostwo Śląska. Wystartują również zawodnicy znani z mistrzostw Polski w bardzo mocnych i szybkich samochodach, a także załogi w historycznych rajdówkach.

Co i kiedy można zobaczyć w Rajdzie Cieszyńska Barbórka?

Piątek, 15 listopada

Od 19:25: ceremonia startu – uroczyste rozpoczęcie Cieszyńskiej Barbórki 2019 na Zamku w Cieszynie.

Od 19:30: przejazdy samochodów rajdowych na odcinku specjalnym w centrum Cieszyna. Oes Noszak zostanie rozegrany na terenie Browaru Zamkowego i ulicach miasta.

Sobota, 16 listopada

O 8:53, 11:54 i 14:55: przejazdy samochodów rajdowych na odcinku specjalnym VAG-Expert (7,82 km), przebiegającym przez miejscowości Kiczyce i Pierściec (zobacz mapę).

O 9:46, 12:47 i 15:48: przejazdy samochodów rajdowych na odcinku specjalnym RADEX (8 km), przebiegającym przez miejscowości Leszna Górna i Cisownica (zobacz mapę).

O 10:31 i 13:32: serwis w Ustroniu pod Czantorią – tu będzie można spotkać zawodników i zobaczyć mechaników rajdowych pracujących przy samochodach (zobacz mapę).

O 17:00: ceremonię zakończenia na rynku w Cieszynie. Tu dowiemy się kto wygrał rajd. Najlepsi zawodnicy odbiorą też puchary za wyniki wywalczone na odcinkach specjalnych.

Kto i w jakich rajdówkach wystartuje w Cieszyńskiej Barbórce?

Tegoroczna edycja Cieszyńskiej Barbórki jest rundą trzech cykli: Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska, GO+Cars Historycznego Pucharu Południa oraz Rajdowego Samochodowego Pucharu Śląska Super KJS. Lista zgłoszeń do Cieszyńskiej Barbórki jak zwykle nie zawodzi. Start w imprezie zapowiedziało 109 załóg.

Na trasie „Cieszynki” rozstrzygnie się walka o tytuł mistrzów Śląska. Szansę na niego zachowały trzy czołowe załogi w punktacji: Łukasz Godula i Daniel Nowak (nr 1, 88 pkt), Adam Sroka i Krystian Woźniak (nr 2, 85 pkt) oraz Maciej Sordyl i Krystian Korzeniowski (nr 3, 69 pkt). Wszystkie trzy duety będą się ścigać Hondami Civic VTi. Oprócz emocji związanych z rywalizacją o tytuły, atrakcją dla kibiców będą występy zawodników znanych z tras RSMP. Hyundaia i20 R5 – samochód najwyższej klasy dopuszczonej do startów w Polsce, w Cieszynie zaprezentują Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar. Maciej Lubiak ponownie uległ swojej słabości do odcinków na Śląsku Cieszyńskim i razem Michałem Trelą wystartuje Peugeotem 208 R2. Na rajdowe trasy wraca także Tomasz Gryc – tym razem w mocnym samochodem z napędem 4x4 (Subaru Impreza), w którym pilotować go będzie Michał Kuśnierz.

Na liście zgłoszeń są także zawodnicy mający na swoim koncie triumfy w „Cieszynce”. Ubiegłoroczni zwycięzcy – Szymon Żarłok i Krzysztof Pietruszka pojadą Oplem Adamem, którym w tym roku rywalizowali w czeskiej odsłonie pucharu Adama. Z kolei Jakub Lesiak i Łukasz Biernot zaprezentują mocne, tylnonapędowe BMW M3. Kamil Bolek i Marcin Gaś ponownie wystartują Peugeotem 208 R2.

Coś dla siebie znajdą również miłośnicy klasycznej motoryzacji. Grzegorz Olchawski z Szymonem Marciniakiem ruszą na oesy rajdu w zjawiskowym, legendarnym Audi Quattro.

Punktacja Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska przed 45. Rajdem Cieszyńska Barbórka:



1. Godula/Nowak 88 pkt

2. Sroka/Woźniak 85 pkt

3. Sordyl/Korzeniowski 69 pkt

4. Rokita/Habuda 41 pkt

5. Adam Wrocławski 39 pkt

6. Maciej Matysiak 30 pkt

7. Marcin Pogorzelski 17 pkt

8. Watras/Kluczewski 15 pkt

9. Różycki/Słaboń 13 pkt

10. Baran/Paciej 10 pkt

Harmonogram 45. Rajdu Cieszyńska Barbórka

Piątek, 15 listopada:

19:25 – start rajdu (Cieszyn, Zamek)

19:30 – OS1: Noszak (1,2 km)

Sobota, 16 listopada:

7:45 – serwis A: 10 min. (Ustroń, parking Czantoria)

8:53 – OS2: VAG Expert 1 (7,82 km, Kiczyce i Pierściec)

9:46 – OS3: Radex 1 (8 km, Leszna Górna i Cisownica)

10:31 – serwis B: 30 min. (Ustroń, parking Czantoria)

11:54 – OS4: VAG Expert 2 (7,82 km, Kiczyce i Pierściec)

12:47 – OS5: Radex 2 (8 km, Leszna Górna i Cisownica)

13:32 – serwis C: 30 min. (Ustroń, parking Czantoria)

14:55 – OS4: VAG Expert 3 (7,82 km, Kiczyce i Pierściec)

15:48 – OS5: Radex 3 (8 km, Leszna Górna i Cisownica)

17:10 – ceremonia mety (Cieszyn, Rynek)

