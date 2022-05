Aktualni mistrzowie Śląska w klasyfikacji generalnej, Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek jadący Hondą Civic VTi wygrali 53. Rajd Festiwalowy, pierwszą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska w sezonie 2022. Dodatkowo, załoga nr 1 była najszybsza na kończącym rajd Power Stage’u i tym samym zdobyła komplet punktów zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w klasie A2. Drugą pozycję zajęli Maciej Watras i Kamil Kluczewski w Renault Clio Sport, którzy zwyciężyli w klasie A1, a najniższy stopień podium rzutem na taśmę zdobyli Marcin Gluza i Kamila Klaczańska w kolejnym Civicu, którzy w A2 zajęli drugą pozycję.

Ostatnia pętla zaczęła się od dramatu dotychczasowych liderów. Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek musieli się zatrzymać na przedostatnim oesie, a powodem wycofania się z rywalizacji była awaria techniczna w ich Renault Clio Sport. Sytuację wykorzystali Hawro i Kolaczek, którzy wygrali OS 6 i tym samym awansowali z drugiego miejsca na pozycję lidera. Drugi najlepszy wynik na przedostatnim odcinku specjalnym uzyskali walczący o drugą pozycję w klasie A2 Marcin Pogorzelski i Piotr Bywalec w Citroenie C2 VTS, a czołową trójkę uzupełnili Marcin Gluza i Kamila Klaczańska w Hondzie Civic VTi.

Ostatni odcinek specjalny przyniósł istotną zmianę w klasyfikacji generalnej, gdyż drugi najlepszy czas w stawce RSMŚl uzyskali Gluza i Klaczańska, co dało im awans na najniższy stopień podium, wyprzedzając na ostatniej prostej Aleksandra Kołodzieja i Pawła Hojdema w Renault Clio III RS, którzy zwyciężyli w klasyfikacji RN1. Czołową trójkę OS 7 uzupełnili Kamil Kawalec i Sebastian Krzyżowski w kolejnym Clio III RS, którzy zajęli drugie miejsce w klasie RN1 i szóstą pozycję w klasyfikacji generalnej. Walczący do samego końca o podium w generalce Pogorzelski i Bywalec uzyskali na ostatnim oesie czwarty czas, co dało w ostatecznym rozrachunku trzecie miejsce w klasie A2 i piątą lokatę w klasyfikacji generalnej. Czołową dziesiątkę klasyfikacji generalnej uzupełnili Łukasz Mrozek i Marek Wolski, którzy uzupełnili skład podium klasy A1, Kamil Bronikowski i Tomasz Tkacz (obie załogi w Renault Clio Sport), Grzegorz Pasterak i Adam Gładysz (Honda Civic Type-R) oraz Dawid Wenta i Janusz Wołek w Citroenie Saxo VTS, którzy byli najlepsi w klasyfikacji klasy PPC.

W klasie Open 1 zwyciężyli Przemysław Matulka i Mateusz Martynek w Subaru Impreza R4, którzy wygrali oba odcinki specjalnej finałowej pętli, w tym Power Stage rozgrywany na odcinku Kadłub – Spórok do tej pory opanowany przez załogę Robert Kaczorowski/Piotr Jamroziak w BMW E46 M3, która ostatecznie zajęła drugą pozycję w klasie. Podium w tej kategorii uzupełnili Tomasz Kuciński i Piotr Sieliło w kolejnej Imprezie R4. Zwycięzcami klasy Open 2 zostali Jakub Matulka i Jakub Wróbel w Fordzie Fiesta R200, którzy w niedzielę byli najszybsi na wszystkich odcinkach specjalnych w swojej klasie, w tym na Power Stage’u, a drugą pozycję zajęli najszybsi w sobotę Tomasz Pławecki i Paweł Kaim w Peugeocie 208 R2.

W kategorii RN3 pewnie zwyciężyli najszybsi na wszystkich niedzielnych odcinkach specjalnych Łukasz Godula i Daniel Nowak w Peugeocie 208, którzy pokonali Rafała Wyderkę i Andrzeja Mrowczyka w Kii Picanto III, dwukrotnie drugich na dwóch ostatnich oesach, oraz Damiana Uchyłę i Agnieszkę Radzik w Kii Picanto drugiej generacji. W Pucharze Peugeot-Citroen zwyciężyli najszybsi na sześciu odcinkach specjalnych Dawid Wenta i Janusz Wołek w Citroenie Saxo VTS, a drugą pozycję w klasie zajęli Marcin i Alicja Biernat w Peugeocie 206, których łupem padł odcinek nr 5. W klasie Classic zwyciężyli najszybsi na Power Stage’u Michał Szerla i Grzegorz Ślęczka w BMW E30 318is, a drugie miejsce zajęli Waldemar Śliwka i Aleksandra Przybyłek w Hondzie Civic.

Klasyfikacja generalna 53. Rajdu Festiwalowego:

1.Maciej Hawro/Wojciech Kolaczek (Honda Civic VTi, 1. w A2) 30:55.2

2.Maciej Watras/Kamil Kluczewski (Renault Clio Sport, 1. w A1) +22.7

3.Marcin Gluza/Kamila Klaczańska (Honda Civic VTi, 2. w A2) +40.6

4.Aleksander Kołodziej/Paweł Hojdem (Renault Clio III RS, 1. w RN1) +41.4

5.Marcin Pogorzelski/Piotr Bywalec (Citroen C2 VTS, 3. w A2) +44.1

6.Kamil Kawalec/Sebastian Krzyżowski (Renault Clio III RS, 2. w RN1) +49.3

7.Łukasz Mrozek/Marek Wolski (Renault Clio Sport, 3. w A1) +1:33.9

8.Kamil Bronikowski/Tomasz Tkacz (Renault Clio Sport, 4. w A1) +1:52.6

9.Grzegorz Pasterak/Adam Gładysz (Honda Civic Type-R, 5. w A1) +2:34.0

10.Dawid Wenta/Janusz Wołek (Citroen Saxo VTS, 1. w PPC) +3:56.1

