Rajd Wisły na mecie

Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek prezentowali najlepsze tempo w Rajdzie Wisły. Załoga Hondy Civic zapisała na swoje konto pięć z siedmiu odcinków specjalnych. Zwycięstwo pozwoliło im również sięgnąć po tytuł w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Śląska.

Drugie miejsce w rajdzie wywalczyli Dariusz Badura i Janusz Wołek zapisując na swoje konto najlepszy czas na ostatnim oesie. Jadąc również Honda Civic, w rajdzie do zwycięzców stracili 23,2s.

Na trzecim stopniu podium w finałowej rundzie RSMŚl stanęli Kajetan Świder i Marcin Borycki (Honda Civic EK4). Byli 1:02,3 za zwycięzcami.

Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4x4) wygrali 66. Rajd Wisły w ramach Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Finał sezonu 2021 Motul HRSMP był pełen dramaturgii. Wyniki tej rundy decydowały o tym, kto zwycięży w Historycznej Klasyfikacji Generalnej i sięgnie po tytuł. W grze o końcowy triumf, oprócz Sudera i Kowalika, byli także Robert Luty i Marcin Celiński (Subaru Legacy 4WD). Na OS 3 w rajdówce Lutego i Celińskiego pękła felga, a załoga spadła na 12. miejsce, tracąc praktycznie szanse na obronienie pierwszego miejsca w Historycznej Klasyfikacji Generalnej. Na kolejnej pętli problemy nie ominęły także Sudera i Kowalika, dla których priorytetem było dojechanie do mety. Ich serwis też miał sporo pracy, ale ostatecznie biało-czerwona Sierra Cosworth 4x4 dotarła do mety na pierwszym miejscu. Drugie miejsce zajęli Marcin Grzelewski i Krzysztof Niedbała (Ford Sierra Cosworth 4x4), a trzecie Wojciech Goździewicz i Joanna Madej-Smolarek (BMW E30 318).

Luty i Celiński robili co mogli, by odrobić straty i finiszowali na piątym miejscu. Punkty zdobyte w Wiśle zdecydowały o tym, że to Suder i Kowalik zostali w tym sezonie mistrzami Polski w rajdach historycznych. Luty i Celiński uplasowali się na drugiej pozycji w Historycznej Klasyfikacji Generalnej, a po trzecie miejsce sięgnęli Piotr Zaleski i Piotr Szadkowski (Porsche 911 SC).