Rajd Wisły przełożony na przyszły rok

- Wielu z was będzie z tej decyzji niezadowolonych czy wręcz rozczarowanych, zapewne będą też osoby zadowolone - 66 Rajd Wisły zostaje przełożony na wrzesień 2021 rok – informuje Dyrektor Rajdu, Andrzej Szkuta. - Kiedy w czerwcu 2020 roku podjęto decyzję zmuszającą nas do zmiany terminu, po okresie zwątpienia i niechęci, wspólnie z koleżankami i kolegami postanowiliśmy, że jednak zorganizujemy rajd w całkowicie nowym terminie. Musieliśmy zmodyfikować plan organizacyjny, od nowa trzeba było szukać partnerów chętnych do współpracy i finansowania rajdu.

- Do wczoraj wszystko odbywało się zgodnie z planem i z nadzieją, że mimo wszystko nam się uda. Mieliśmy opracowane dwa warianty rozegrania rajdu, dwie książki drogowe, dwa plany zabezpieczenia, etc.

- Wskutek opublikowanej wczoraj decyzji rządu straciliśmy jakąkolwiek nadzieję, że się uda, zawieszamy dalsze realizowanie planu organizacyjnego. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zagwarantować 100% zabezpieczenia medyczno-ratowniczego. Niestety, w obecnej bardzo niestabilnej sytuacji w kraju nie możemy zakładać, że 11 czy 12 grudnia sytuacja będzie tak dobra, że będzie można przeprowadzić rajd. Nie będziemy generować kosztów własnych i naszych partnerów mając świadomość, ile rzeczy w tym trudnym czasie jest wielką niewiadomą. Nie chcemy również narażać zawodników na ponoszenie przez nich kosztów związanych z przygotowaniem samochodu i innych spraw związanych z udziałem w rajdzie. Dlatego naszą decyzję publikujemy już dziś.

- Podjęliśmy tę trudną decyzję z nadzieją, że za rok będziemy mogli się wspólnie cieszyć z Rajdu Wisły w cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - dodaje Szkuta.

Zgodnie z regulaminem ramowym RSMŚl 2020, do przyznania tytułów wymagane było rozegranie trzech rajdów. Oznacza to, że Rajdowym Samochodowym Mistrzem Śląska zostaje Michał Rokita, który po czwartym miejscu w Rajdzie Ziemi Głubczyckiej i wygranych w Rajdzie Rzeszowiak oraz Rajdzie Mikołowsko-Żorskim zgromadził na koncie 88 punktów. Drugie miejsce zajęła załoga Piotrowski/Mroszczyk (73 punkty), a na najniższym stopniu podium stanęli Badura i Wołek (47 punktów). O pozostałych wynikach poinformujemy wkrótce.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska 2020 dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

informacja prasowa