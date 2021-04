Rallytechnology stawi się na strefie serwisowej w Nowej Rudzie z trzema samochodami. Zespół, który w rundzie otwierającej sezon 2020 zdominował rywalizację, zdobywając podwójne podium w Rally Ireco Motorsport, ponownie wystawi dwa Volkswageny Polo GTi R5. Fanów rajdówek z tylnym napędem ucieszy obecność duetu Dariusz Poloński/Łukasz Sitek, którzy w Tarmac Masters po raz kolejny pojawią się w Abarth 124 Rally RGT.

Tomasz Kasperczyk i Damian Syty, zgodnie z zeszłorocznym wynikiem, nakleją na Polo drugi numer, a będzie to ich drugi sezon i siódmy start w Volkswagenie. Bezpośrednio za nimi na linii startu staną Zbigniew Gabryś i Krzysztof Janik - wyjątkowi debiutanci tej imprezy. Pierwszy wspólny start załogi będzie wyczekiwanym powrotem Zbyszka na odcinki specjalne, a jednocześnie oficjalnym początkiem przygody z rajdową bronią z Hanoweru.

Kasperczyk i Gabryś zmierzą się w gronie 7 załóg w samochodach R5 i Rally2 w klasie PRO. Na Darka Polońskiego czeka aż 19 rywali zgłoszonych w PRO1. Łącznie, w najbliższą niedzielę 11 kwietnia, na 84 załogi będzie czekać 48.51 km tras, podzielonych na sześć asfaltowych odcinków specjalnych.

- Za nami kilka dni cennych testów, ale nic nie zastąpi emocji sportowej rywalizacji i presji walki na odcinkach specjalnych - powiedział Robert Gabryszewski, szef stajni. - Odliczamy ostatnie tygodnie do startu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, więc nie mogło nas zabraknąć w stawce tych zawodów. To nie tylko okazja do treningu przed Rajdem Świdnickim, ale też możliwość porównania się z rywalami z RSMP.

- Mamy z cyklem Tarmac Masters dużo pozytywnych wspomnień, zwłaszcza z 4. Rally Ireco Motorsport 2020, a tamto piękne zwycięstwo zobowiązuje. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby znów nasze dwa zespołowe Polo GTi R5 walczyły o najwyższy stopień podium. Zarówno Tomek, jak i Zbyszek takim wynikiem chętnie zainaugurowaliby sezon. Walki na odcinkach na pewno nie zabraknie. Przede wszystkim traktujemy ten rajd treningowo, żeby jak najlepiej wykorzystać kilometry odcinków.

- To dla nas wyróżnienie, że możemy wspierać Zbigniewa Gabrysia w powrocie do rajdów i w realizacji kolejnych sportowych wyzwań wszystkich naszych załóg. Kolejny rok działalności firmy Rallytechnology otwieramy z dużymi nadziejami, a w niedzielę ruszymy na trasę jeszcze mocniejsi. Zapraszamy do śledzenia wyników 5. Tech-Mol Rally i trzymajcie kciuki!”

motorsport.com/informacja prasowa