Rokita i Ślęczka wygrywaja Valvoline Rajd Małopolski

Życiowy wynik wywalczył Szymon Kalczyński, pilotowany przez Sławomira Kołodzieja. Kierowca Hondy Civic zajął drugie miejsce i po raz pierwszy stanął na podium rundy mistrzostw Śląska. Powody do zadowolenia mają także Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek, którzy prowadzili w rajdzie, ale ostatecznie zajęli trzecie miejsce, a zdobyte punkty dały im pozycję liderów punktacji cyklu.

Valvoline Rajd Małopolski, rozgrywany na asfaltowych odcinkach specjalnych w Beskidzie Makowskim, w imponującym stylu zadebiutował w kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Inauguracyjna edycja zawodów, była rajdem z prawdziwego zdarzenia. Rozpoczęła się w piątek, 30 lipca od widowiskowego, wieczornego prologu w Makowie Podhalańskim, który przyciągnął mnóstwo spragnionych sportowych emocji kibiców. Z kolei w sobotę, blisko setka rajdowych załóg, przekonała się jak wymagające są odcinki specjalne wytyczone na asfaltowych drogach na południe od Suchej Beskidzkiej. Poziom trudności podniosła – jak to w górach – pogoda. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację na mokrym asfalcie, który w ciągu dnia wysuszyło słońce, pozostawiając jednak zdradliwe pułapki w zacienionych miejscach.

W tych warunkach zawodnicy musieli się wykazać nie tylko odpowiednim kunsztem i tempem, ale także pokorą oraz trafnym doborem opon. Najlepiej z tymi zadaniami poradził sobie urzędujący mistrz Śląska – Michał Rokita (Renault Clio), którego w drodze do zwycięstwa pilotował Rafał Ślęczka. Ten duet najszybciej pokonał łączny dystans siedmiu odcinków specjalnych, wygrywając dwa z nich.

Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo. Rokita i Ślęczka musieli się mocno napracować, ponieważ przez cały rajd rywalizacja w ścisłej czołówce była bardzo zacięta. Wystarczy powiedzieć, że w trakcie zawodów aż czterech kierowców zmieniało się na pozycji lidera, a różnice w klasyfikacji generalnej i na poszczególnych odcinkach były minimalne.

4,2 sekundy za Rokitą i Ślęczką rajd ukończyli Szymon Kalczyński i Sławomir Kołodziej w Hondzie Civic. Dla Kalczyńskiego to najlepszy dotychczasowy rezultat w rundzie mistrzostw Śląska. Oprócz 17 punktów za drugie miejsce, ten duet sięgnął także po dodatkowe 5 za najlepszy czas na finałowym, dodatkowo punktowanym oesie rajdu. Oprócz tego Kalczyński z Kołodziejem zapisali na swoje konto triumf w klasie 2.

Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek (Honda Civic) po OS 4 widnieli na pierwszym miejscu w klasyfikacji rajdu, ale po kolejnej próbie spadli na pozycję numer trzy, na której ostatecznie ukończyli zawody. Od zwycięzców dzieliło ich 11 sekund. Z Suchej Beskidzkiej Hawro i Kolaczek wywożą łącznie 18 punktów – 15 za trzecie miejsce w generalce i 3 za trzeci czas na Power Stage. Tym sposobem wspomniany duet awansował na pozycję liderów tabeli mistrzostw Śląska. Na drugą pozycję wskoczyli Rokita i Ślęczka. Awans zanotowali także Watras i Kluczewski. Czwarta załoga Valvoline Rajdu Małopolskiego po drugiej rundzie mistrzostw Śląska plasuje się na trzecim miejscu w punktacji.

W klasyfikacji Pucharu Peugeota i Citroena z dużą, bo blisko 2-minutową przewagą zwyciężyli Krzysztof Sadlok i Tomasz Sadlok w Citroenie Saxo VTS. Na podium zameldowały się także załogi Mateusz Kokosza/Łukasz Szwed (Peugeot 206 XS, +1:54,5 s) oraz Jan Listewnik/Marcin Pasek (Peugeot 106 S16, +2:02,9 s).

W kategorii RallyN1 równych sobie nie mieli Kamil Kawalec i Sebastian Krzyżowski (Renault Clio RS). Na kolejnych pozycjach uplasowali się Olaf Jeziorski i Patryk Kurczobiński (Renault Clio RS, +3:09,7 s) oraz Sebastian Bojdoł i Andrzej Mrowczyk (Renault Clio RS, +5:29,7 s). Z kolei w klasie RallyN2 samotnie do mety Valvoline Rajdu Małopolskiego dotarli Łukasz Godula i Piotr Bywalec (Peugeot 208), którzy jednocześnie zajęli 16. miejsce w generalce zawodów.

W rundach mistrzostw Śląska rywalizacja toczy się także w klasach, których wyniki nie są zaliczane do klasyfikacji generalnej cyklu, czyli Open1, Open2 oraz Classic (samochody historyczne). W pierwszej z wymienionych kategorii puchar za zwycięstwo odebrali Waldemar Janecki i Piotr Krzystanek, którzy w BMW 318is pokonali Artura Równiatkę i Dyembę (Mistubishi Lancer, +18,5 s) oraz Jerzego Sudera z Beatą Biliniewicz (Ford Fiesta Proto, +28,7 s).

Najlepszy wynik wśród załóg zgłoszonych w klasie Open2 wywalczyli Rafał Pochłopień i Bartłomiej Wątroba. Załoga Peugeota 208 RS wygrała 6 z 7 oesów w klasie i pewnie zwyciężyła. Na drugim miejscu – Balbina Gryczyńska i Łukasz Gwiazda (Ford Fiesta Rally4, +37,6 s). Na najniższy stopień podium zapracowała załoga Pan Jarek/Patryk Olejniczak, która zaprezentowała kibicom zjawiskowego Citroena C2 Super 1600 (+32,9 s).

W gronie załóg w rajdówkach sprzed lat (klasa Classic) sukcesem zakończyła się pogoń Grzegorza Olchawskiego i Jakuba Wróbla. Jadący Audi Quattro załoga na finałowym oesie przeskoczyła czeski duet Karel Hock/Lukas Novak (Skoda 130 RS, +1,4 s). Puchar za trzecie miejsce w tej klasie trafił do Michała Szerli i Pawła Dańca w BMW 318is (+40,5 s).

VALVOLINE RAJD MAŁOPOLSKI

1. Michał Rokita/Rafał Ślęczka - Renault Clio Sport 17.13,8

2. Szymon Kalczyński/Sławomir Kołodziej - Honda Civic +4,2

3. Maciej Hawro/Wojciech Kolaczek - Honda Civic VTi +11,0

4. Maciej Watras/Kamil Kluczewski - Renault Clio Sport +22,0

5. Konrad Dukat/Mieczysław Kalczyński - Renault Clio Sport +26,8

6. Dariusz Badura/Janusz Wołek - Honda Civic VTi +30,4

7. Grzegorz Ciombor/Maciej Miklaszewski - Honda Civic VTi 47,5

8. Łukasz Mrozek/Paweł Piczak - Renault Clio Sport +49,4

9. Adrian Jurasz/Tomasz Tkacz - Renault Clio Sport +53,4

10. Krzysztof Stańdo/Dariusz Gurdziołek - Renault Clio Sport +56,1

PUNKTACJA MISTRZOSTW ŚLĄSKA

1. Hawro/Kolaczek 34, 2. Rokita/Ślęczka 24, 3. Watras/Kluczewski 24, 4. Piotrowski/Mroszczyk 23, 5. Kalczyński/Kołodziej 22, 6. Stańdo/Gurdziołek 21, 7. Ciombor/Miklaszewski 18, 8. Świder/Borycki 17, 9. Dukat/Kalczyński 10, 10. Badura/Wołek 9.

Sponsorem tytularnym rajdu jest firma Valvoline. Patronat nad rajdem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, Starosta Suski Józef Bałos, Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt i Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk. Partnerami zawodów są: VD, Województwo Małopolskie, Powiat Suski, Electris, Auto-Classic, Pochłopień, Akces, Firma Budowlana Lichosyt, Blachdom Plus, Drewmax, Lurka, Litdrew.pl, Auto-serwis Jancarz, Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, BSG Parts, Honda Kolaczek, Auto Lux, Akces Plast, Mosur Warsztat, HyperNET Kopalnia Kamienia Osielec S.A., Niwa Osielec, Gummi Serwis, Kolor Plus Studio oraz Sużyw. Patronat medialny objęły redakcje: Motowizja, Motorsport.com, Rallypl.com, Rally and Race, inMotorsport.tv, Radiostrada, Moto Radio, Kronika Beskidzka, Sucha24.pl, PowiatSuski24.pl, malopolskaonline.pl oraz suskiDlaWas.info.

Organizatorem Valvoline Rajdu Małopolski jest Automobilklub Śląski, a promotorem firma GB Promotion.

