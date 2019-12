Sordyl i Korzeniowski najszybsi pod zamkiem

To tutaj wyjaśnią się najważniejsze kwestie całego sezonu. Szanse na tytuł mistrzowski zachowały trzy załogi i to one w rundzie o podwyższonej punktacji mogą grać główne role. Jak pokazał jednak pierwszy odcinek specjalny, Noszak, inni konkurenci z pewnością nie pozwolą im na łatwe punkty.

Pierwszą próbę ze startem z malowniczego dziedzińca Zamku Cieszyn najlepiej pojechali Grzegorz Ciombor i Marcin Borycki (Honda Civic), jednak potrącili beczkę, za co dostali 10 sekund kary. Bez komplikacji poradzili sobie za to Maciej Sordyl z Krystianem Korzeniowskim, wygrywając próbę i tym samym klasę RO2. Drugą pozycję zajęli Marcin Pogorzelski oraz Anna Gabryś (Renault Clio), tracąc jednak tylko 0,3 s. Pierwszą trójkę uzupełnili liderzy tabeli mistrzostw, Łukasz Godula i Daniel Nowak (Honda Civic), ze stratą 0,9 s do zwycięzców.

W czwórce znaleźli się Maciej Matysiak z Karoliną Baćkowską (+1,0 s, Renault Clio). Na kolejnych pozycjach uplasowali się Adam Rachfał ze Sławomirem Leją (+2,4 s, Honda Civic), wiceliderzy cyklu Adam Sroka z Krystianem Woźniakiem (+3,0 s, Honda Civic) i najszybsi w Pucharze Peugeot/Citroen Szymon Kalczyński z Mieczysławem Kalczyńskim (+3,4 s, Peugeot 106). W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze Adam Wrocławski z Markiem Dobrowolskim (+3,6 s, Renault Clio) oraz Krzysztof Stańdo z Mateuszem Pawłowskim (+3,9 s, Renault Clio) oraz Michał Różycki i Paweł Słaboń (+4,8 s, Honda Civic).

W RO Open 4WD najlepiej poradzili sobie Tomasz Terlikowski i Dariusz Burkat (Ford Fiesta Proto). W klasie RO Open 2WD wygrali odcinek Marcin Kanik z Agnieszką Załęcką (Honda Civic). W klasie Gość najlepszy czas wykręcili Łukasz Byśkiniewicz ze Zbigniewem Cieślarem (Hyundai i20 R5), pokonując o 4,8 s Jacka Jureckiego z Marcinem Szeją (Ford Fiesta Proto). Trójkę uzupełnili zwycięzcy klasy Gość 2WD, Kamil Bolek z Marcinem Gasiem (+6,6 s, Peugeot 208 R2).

Informacja prasowa

Fot. Janusz Boruta