Stańdo i Gurdziołek wygrywają w RO

Końca dobiegł ProfiAuto 46. Rajd Cieszyńska Barbórka. Według nieoficjalnych wyników najszybciej trasę klasyka pokonali Michał Tochowicz i Piotr Białowąs, reprezentujący barwy ProfiAuto. Zaledwie 0,7 s stracili do nich Kamil Bolek i Łukasz Jastrzębski, jadący w barwach firmy Kratki. Podium rajdu skompletowali Piotr Parys i Andrzej Górski.

Tochowicz i Białowąs w klasie Open 1 wygrali wszystkie próby rajdu i cały rajd, pokonując załogi Parys / Górski oraz Pisz / Gerber. To samo można powiedzieć o załodze Bolek / Jastrzębski, z tym, że oni wszystkie odcinki rajdu wygrali w klasie Open 2, pokonując na mecie uzupełniające podium duety Świder / Borycki oraz Górny / Roik.

Jeśli chodzi o Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska oraz Rajdowe Mistrzostwa Południa, zwyciężyli Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek, którzy wygrali tylko jedną próbę, ale pokazali niesamowitą skuteczność i równe tempo na przestrzeni całego rajdu. Drugie miejsce zajęli Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek.

Oni dzięki temu wynikowi zostają nowymi mistrzami Śląska oraz mistrzami Południa. Podium rajdu w klasyfikacji RSMŚL oraz RMP skompletowali Marcin Gluza i Kamila Klaczańska. Co ciekawe – oni zwyciężyli podczas ProfiAuto 46. Rajdu Cieszyńska Barbórka najwięcej oesów, trzykrotnie wygrywając oes Zbigniewa Cieślara. To jednak nie wystarczyło do triumfu w rajdzie.

Jeśli chodzi o konkretne klasy, to w A1 wygrali Krzysztof Stańdo i Dariusz Gurdziołek, w A2 Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek, w Pucharze Peugeota i Citroena Marcin Biernat z Alicją Biernat, w RN1 Kamil Kawalec z Sebastianem Krzyżowskim, zaś w RN3 Damian Boncela i Jacek Wasilewski.

W kategorii Classic zwyciężyli Przemysław Kurek i Grzegorz Bieniek. Drugie miejsce zajęli Waldemar Śliwka i Aleksandra Przybyłek, trzecie z kolei Michał Szerla i Grzegorz Ślęczka.

