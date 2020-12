Sześć rund RSMŚl 2021

– Nasze założenia są proste. Regulamin ma być możliwie jak najbardziej dostosowany do realiów i oczekiwań zawodników, bo zarówno nam, jaki załogom zależy na frekwencji, która gwarantuje zaciętą rywalizację. Dodatkowo, bierzemy pod uwagę obecne uwarunkowania i ograniczenia tak, by wszystkie zaplanowane rundy mogły się odbyć – wyjaśnia Bartłomiej Gorajczyk.

Polski Związek Motorowy podał już kalendarze mistrzostw kraju, więc znamy już daty trzech rajdów, w ramach których mają odbyć się także rundy mistrzostw Śląska:

• Rajd Rzeszowski – 5-7 sierpnia

• Rajd Śląska – 10-11 września

• Rajd Wisły – 24-26 września

Kolejną z rund ma być Cieszyńska Barbórka. Data tej imprezy zależy jednak od tego na kiedy zostanie zaplanowana runda pucharu świata w skokach narciarskich na skoczni w Wiśle Malince. AK Cieszyński przygotował dwie daty, w których „Cieszynka” może się odbyć – 12-13 lub 19-20 listopada. W ten sposób trzon mistrzostw mają tworzyć rajdy organizowane na bardzo wymagających, urozmaiconych trasach, na których pierwsze szlify i doświadczenie zbierali m.in. późniejsi mistrzowie Polski, jak Wojciech Chuchała, Mikołaj Marczyk czy Kajetan Kajetanowicz.

Docelowo kalendarz RSMŚl 2021 ma się składać z sześciu imprez, które wyłonią mistrzów Śląska w generalce i poszczególnych kategoriach. OKSS prowadzi rozmowy z organizatorami, którzy chcą przeprowadzić dwie rundy RSMŚL w terminach 7-8 maja i 11-12 czerwca.

– Nie zapominamy także o załogach bez licencji. Istotną częścią naszych prac i zaangażowania jest wznowienie i wzmocnienie cyklu Super KJS. Część zawodów ma towarzyszyć rundom mistrzostw Śląska, a pozostałe będą samodzielnymi imprezami – deklaruje Gorajczyk.

W związku z sytuacją epidemiczną OKSS nie może obecnie zaplanować tradycyjnego zakończenia sezonu połączonego z rozdaniem pucharów. Plan zakłada zorganizowanie tego wydarzenia przed rozpoczęciem kolejnego sezonu.

Perspektywa prac jest jednak znacznie dalsza niż sezon 2021. Ciągle prowadzone są działania związane z opracowaniem założeń i regulaminu nowej, przystępnej kategorii RallyN. W przyszłym tygodniu zostaną opublikowane szczegóły techniczne nowej grupy oraz założenia ich klasyfikacji w RSMŚL.

– Jest to dla nas duże wyzwanie – stworzyć zupełnie nową kategorię samochodów rajdowych, która będzie wypełniać lukę pomiędzy dotychczasowymi autami grupy A czy też OPEN 2WD, a najnowszymi rajdówkami FIA. Założenia tej grupy najlepiej opisuje jej nazwa- RallyN. Rally od obecnego nazewnictwa rajdówek FIA, N od popularnej kiedyś Grupy N i National/Narodowy. W szczególności chodzi nam o odświeżenie floty samochodów rajdowych RSMŚL, obniżenie kosztów ich budowy oraz utrzymania. Nie chcemy konkurować z obecną piramidą samochodów rajdowych FIA, a stworzyć jej uzupełnienie. Bardzo liczymy, że w rezultacie zostaną obniżone progi wejścia do rajdów samochodowych w Polsce, szczególnie dla młodych zawodników. Pierwszy sezon RallyN będziemy bacznie obserwować i wsłuchiwać się w komentarze zainteresowanych. Dyskutowany jest jeszcze sposób wdrożenia RallyN w sezonie 2021 i jak tylko zostanie to ustalone, to regulamin zostanie opublikowany – mówi Bartłomiej Urbański, przewodniczący Zespołu Technicznego OKSS w Katowicach.

Stworzono zupełnie nowy model zakładający powstanie dwóch klas: RallyN1 i RallyN2. Pierwsza ma zastąpić dotychczasowe auta rajdowe o pojemności silnika od 1600 cm3 do 2000 cm3. Koszt samochodu jest szacowany na 80 tys. zł. Z kolei druga ma na celu umożliwienie tańszego ścigania niż obecnie, dzięki cenie auta szacowanej na 25 tys. zł. Grupa RallyN będzie klasyfikowana w generalce RSMŚl. Przykładowe samochody bazowe dla klasy RN1 to: Peugeot 207 RC, Ford Fiesta ST, Renault Clio III RS, Peugeot 208 GTI, a dla klasy RN2: Kia Picanto 1,2, Renault Twingo 1,2, Fiat 500 1,2, Citroen C1 1,0.

Kalendarz RSMŚl 2021:

runda – 7-8 maja: TBA

runda – 11-12 czerwca: TBA

runda – 5-7 sierpnia: Rajd Rzeszowski

runda – 10-11 września: Rajd Śląska

runda – 24-26 września: Rajd Wisły

runda – 12-13 lub 19-20 listopada: Rajd Cieszyńska Barbórka

informacja prasowa/rsmsl.pl