Wróblewski na ostatniej prostej przed RSMP

Druga edycja Rajdu Ziemi Głubczyckiej rozpocznie tegoroczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska, czyli popularny cykl rajdów okręgowych rozgrywanych nie tylko na Śląsku, ale także w sąsiednich województwach. Rajdy okręgowe to imprezy krótsze niż rundy mistrzostw Polski, ale nierzadko wykorzystujące bardzo wymagające odcinki specjalne, jak na przykład te znane z rajdów Wisły czy Barbórki Cieszyńskiej.

- To będzie ostatni etap naszych przygotowań do walki w mistrzostwach Polski. Dzięki naszym partnerom możemy odpowiednio wykorzystać czas przed startem RSMP. Ostatnio sprawdziliśmy Polo na trasach podobnych do tych z Rajdu Rzeszowskiego, a dzięki dobrej współpracy z całym zespołem wypracowaliśmy też solidną bazę ustawień - wyjaśnia Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team.

Próby, które organizatorzy Rajdu Ziemi Głubczyckiej wytyczyli na południu województwa opolskiego będą stanowić poważne wyzwanie dla rajdowych załóg. Oesy są bardzo szybkie, a poziom trudności winduje fakt, że w wielu miejscach asfalt ma już swoje lata i jest dziurawy, podbijający, a także zdradziecko śliski.

- Rywalizacja wokół Głubczyc jest dla nas bardzo ważna. W rajdach często decydują niuanse, drobiazgi, a my przyjeżdżamy tam, właśnie po to, by dopiąć wszystkie szczegóły. Bardzo się cieszę, że w Polsce odbywa się coraz więcej rajdów. Na starcie w Głubczycach mamy spotkać kilku naszych konkurentów z RSMP, więc będziemy wiedzieli, czy nasza przedsezonowa praca zaprocentowała tak, jak zakładaliśmy. Nie walczymy jeszcze o punkty, ale to nie oznacza, że nie pojedziemy szybko - dodaje 28-latek z Żywca.

Rywalizacja rozpocznie się w piątek, 24 lipca od prologu. Po starcie na rynku w Głubczycach zawodnicy zmierzą się na liczącej 1,1 km próbie Słodownia, wiodącej przez teren tamtejszego browaru. Na sobotę zaplanowano trzon rywalizacji, czyli dwa odcinki, każdy pokonywany trzykrotnie. Pierwszym jest OS Rycerskie (6,8 km), a drugi to OS Galmet (8,8 km). Łączny dystans wszystkich oesów wynosi 47,3 km.

Dla Kacpra Wróblewskiego i Jakuba Wróbla będzie to sprawdzian generalny przed inauguracją sezonu RSMP. Załoga ORLEN Team wystartuje swoim nowym samochodem – Volkswagenem Polo GTI R5. Kacper i Kuba mieli już okazję sprawdzić najnowszą „R-piątkę” w akcji, podczas 4. Ireco Motorsport Rally. Debiut wypadł bardzo obiecująco - Polo GTI R5 w barwach ORLEN Team było najszybszym samochodem na trasie pierwszej rundy MRF Tarmac Masters 2020.

2. Rajd Ziemi Głubczyckiej zakończy się w sobotę, 25 lipca około godziny 17.

