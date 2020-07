Inauguracyjna runda Tarmac Masters to jedne z pierwszych zawodów rajdowych przeprowadzonych w Polsce po zniesieniu obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Dla wielu zawodników była to pierwsza po długiej przerwie okazja do rywalizacji, a także forma przygotowań do kolejnych wyzwań. Organizatorzy zawodów wytyczyli dwa odcinki specjalne, każdy pokonywany po trzy razy.

Na oesach wokół Nowej Rudy Kacper Wróblewski zaliczył dwa małe debiuty. Dla 28-latka z Żywca był to pierwszy start nową rajdówką – Volkswagenem Polo GTI R5. Na jej prawym fotelu usiadł nowy pilot kierowcy ORLEN Team, czyli Jakub Wróbel.

Już na pierwszym oesie Wróblewski pokazał, że dobrze przepracował czas przed rozpoczęciem sezonu, zajmując drugą pozycję. Na kolejnej próbie Kacper i Jakub przyspieszyli, wygrali odcinek, rozpoczynając w ten sposób serię czterech oesowych triumfów. Choć rajd był relatywnie krótki, to załoga ORLEN Team wypracowała sobie łącznie 8,5 s przewagi i wygrała, pokonując wielu konkurentów z Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

– Przez cały dzień jechaliśmy dobrym, równym tempem, dzięki czemu wygraliśmy większość odcinków specjalnych. Od czasu przesiadki do samochodu klasy R5 rok temu, marzyłem o tym, by stanąć na najwyższym stopniu podium. To był dla nas rajd treningowy, ale rywalizowaliśmy z wieloma zawodnikami, którzy stanowią czołówkę mistrzostw Polski. Mamy z czego się cieszyć. Jestem zadowolony także z tego, że utrzymałem wysoką formę, choć przerwa w startach była wyjątkowo długa – mówił Kacper Wróblewski, kierowca ORLEN Team.

– Po takim wyniku dni do kolejnego startu będą się ciągnąć jeszcze bardziej. Już nie mogę się doczekać, kiedy znowu usiądę za kierownicą Polo GTI R5, szczególnie że dziś samochód pracował bardzo dobrze, trafialiśmy z ustawieniami i oponami. To dobra baza, ale będziemy mocno pracować, by przyspieszać z każdym kolejnym rajdem – deklaruje Kacper Wróblewski.

Nieoficjalne wyniki 4. Ireco Motorsport Rally (rajd okręgowy):

1. Wróblewski/Wróbel (Volkswagen Polo GTI R5) 20:55,9 s

2. Kasperczyk/Syty (Volkswagen Polo GTI R5) +8,5 s

2. Słobodzian/Hundla (Hyundai i20 R5) +8,5 s

4. Płachytka/Dymurski (Skoda Fabia R5 Evo) +21 s

5. Chwietczuk/Hinz (Skoda Fabia R5 Evo) +34,9 s

6. Jurecki/Szeja (Ford Fiesta Proto) +48,1 s

7. Poloński/Sitek (Abarth 124 Rally) +1:00,4 s

8. Lechoszest/Spentany (Skoda Fabia S2000) +1:15,8 s

9. Terlecki/Załużny (Ford Fiesta Proto) +1:19,3 s

10. Terlikowski/Burkat (Ford Fiesta Proto) +1:25,8 s

informacja prasowa