Wypowiedzi po Rajdzie Cieszyńska Barbórka

ŁUKASZ BYŚKINIEWICZ: - Czuje się rewelacyjnie i jestem przeszczęśliwy, że wróciłem za kierownicę Hyundai'a i20 R5. To szczęście jest o tyle większe, że nie zardzewiałem i nie zapomniałem rajdowego rzemiosła. Okazuje się, że głód jazy i tęsknota za rajdami to skuteczny motywator. Chłonąłem radość z każdego metra jazdy. Każde przyspieszanie i hamowanie smakowało wybornie. Od pierwszego odcinka specjalnego jechało nam się bardzo dobrze. Przed rajdem nie testowałem. Wsiedliśmy do R5-tki z marszu więc tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że jest „po staremu” i prawa noga ochocze się prostuje. Chciałbym podziękować szefowi Kumiega Racing za perfekcyjne przygotowanie samochodu, a naszym Partnerom za umożliwienie powrotu na odcinki specjalne oraz za wsparcie i życzliwość w najtrudniejszym dla mnie sezonie. Zwycięstwo w 45. Cieszyńskiej Barbórce dedykuje właścicielom firm: Amic Energy, Auto Partner, MaXgear, NOVOL, TEKOM Technologia, Kratki.pl, Michelin, I Planet Radom, I Home oraz telewizji TVN TURBO.

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Fantastyczny wynik. Cieszę się, że Łukasz wrócił za kierownicę i nie zapomniał jak szybko się jeździ Hyundaiem i20 R5. Widzę, że nie zardzewiał i pokazał tempo. To moje drugie zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Cieszyńskiej Barbórki. 19 lat temu wygrał tu z Łukaszem Sztuką, teraz z Łukaszem Byśkiniewiczem. To naprawdę udany dla nas rajd. Dziękuję kibicom za ciepłe słowa i doping przy trasie.

