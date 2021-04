AMIC Rally Team - podwójny debiut

To będzie pierwszy sezon Agnieszki Załęckiej w mistrzostwach Polski. Wraz z Mateuszem Pawłowskim planuje wystartować w pełnym cyklu ProfiAuto RSMP. Nowością jest również auto, wsiadają do Forda Fiesty Rally3.

Do tej pory Agnieszkę Załęcką mogliśmy oglądać na odcinkach specjalnych rajdów okręgowych, w cyklach takich, jak Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska czy Tarmac Masters gdzie reprezentowała doskonałe tempo. W 2020 podczas rajdu Śląska zdobyła drugie miejsce w klasie RO2 ze stratą 0.6 s do pierwszego miejsca. Tą niesamowitą pasjonatkę można było zobaczyć też w roli pilota u boku takich kierowców jak: Gracjan Grela, Adam Sroka, Marcin Kanik czy Grzegorz Ciombor.

- Mój przykład to dowód na to, że marzenia mogą się spełnić – powiedziała Agnieszka Załęcka. - Od lat wierzyłam, że taka szansa jak ta w końcu nadejdzie. Jestem bardzo szczęśliwa i nie mogę już doczekać się pierwszego startu na Rajdzie Świdnickim. Fiesta Rally3 to fantastyczne auto. Wraz z Mateuszem mieliśmy już okazję testować nasz egzemplarz i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Bardzo szybko udało mi się z nim zaprzyjaźnić. Jestem wdzięczna swojemu nowemu zespołowi AMIC Rally Team za to, że obdarza mnie tak dużym zaufaniem. Obiecuję dać z siebie wszystko. Na początek nastawiam się głównie na nowe doświadczenia, naukę i pokonywanie kolejnych kilometrów ze stopniowym zwiększaniem tempa.

- Nowy zespół, nowy samochód, pełny sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski – powiedział Mateusz Pawłowski. - Jest to bez wątpienia ogromny krok do przodu, zarówno w mojej, jak i w Agnieszki karierze. Bardzo się cieszę i dziękuję Adze za zaufanie i za to, że wybrała właśnie mnie na swój prawy fotel. Przed nami na pewno mega ciężkie, ale też mobilizujące wyzwanie. Przesiąść się ze starej Hondy do tak nowoczesnej konstrukcji, jaką jest Ford Fiesta Rally3, nie będzie łatwo. Z racji zdecydowanie mniejszego doświadczenia ciężko nam będzie od razu walczyć z konkurencją, jednak oczywiście będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by się rozwijać, poznawać samochód i jeździć coraz szybciej. Mam również nadzieję, że klasa Rally3 szybko przekona do siebie kolejnych kierowców i konkurencja będzie rosła w siłę. Po krótkich testach jestem pod wielkim wrażeniem jak łatwo, przyjemnie i szybko można się przemieszczać nową Fiestą. Już nie mogę się doczekać naszego pierwszego wspólnego startu, oczywiście będzie nim udział w moim ulubionym i domowym Rajdzie Świdnickim. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia!.

AMIC Rally Team w nowym składzie wystartuje już 24 kwietnia w Rajdzie Świdnickim-KRAUSE, który inauguruje ProfiAuto Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2021. Mecenasem ekipy jest sieć stacji paliw AMIC Energy.

