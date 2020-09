117 załóg przyjedzie do Chorzowa

Zaplanowany na 11-12 września Rajd Śląska ponownie przyciągnął mocną i liczną obsadę. W tegorocznej edycji zawodów, po raz kolejny odbywających się pod honorowym patronatem Jakuba Chełstowskiego, Marszałka województwa śląskiego, zmierzą się uczestnicy trzech rajdowych cykli. Na odcinkach specjalnych województwa będą się ścigać uczestnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, Motul HRSMP (samochody historyczne) oraz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Kluczowe szczegóły dotyczące zawodów poznaliśmy dziś na Stadionie Śląskim podczas konferencji prasowej z udziałem Marszałka Jakuba Chełstowskiego, Dyrektora Generalnego Stadionu Śląskiego, Bartłomieja Kowalskiego, organizatorów rajdu oraz kierowców rajdowych.

Stawkę RSMP otwierają liderzy mistrzostw Jari Huttunen i Mikko Lukka. Za reprezentantami Hyundai Poland Racing rozstawieni są Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz oraz Łukasz Kotarba i Tomasz Kotarba. Do Skody Fabii Rally2 evo przesiądą się Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel. Tomasz Kasperczyk i Damian Syty nakleją piątkę na Volkswagena Polo. APR Motorsport w Hyundaiach i20 R5 reprezentują Marcin Słobodzian/Robert Hundla oraz Łukasz Byśkiniewicz/Zbigniew Cieślar.

Do zmiany doszło w obsadzie prawego fotela w Fabii R5 Adriana Chwietczuka. Jego pilotem będzie Jarosław Baran. W Fiestach R5 zobaczymy Marka Nowaka z Adamem Grzelką, Jarosława Kołtuna i Ireneusza Pleskota oraz Adama Steca pilotowanego przez Dariusza Zdanowicza. Do rywalizacji wraca Daniel Chwist pilotowany przez Kamila Hellera (Hyundai i20 R5). Zgodnie ze wcześniejszymi informacjami w rajdzie nie pojedzie Sylwester Płachytka. Dariusz Poloński i Łukasz Sitek ponownie wsiadają do Abartha 124 Rally.

12 załóg zapowiedziało się w Open 4WD, a najwyżej rozstawieni są Jarosław Szeja i Marcin Szeja, Tomasz Terlikowski i Dariusz Burkat oraz Krzysztof Brzozowski i Wojciech Zdrojewski.

W HR2 nie zabraknie zwycięzców tej klasy z Rajdu Rzeszowskiego - Michała Pryczka i Jacka Pryczka.

W ośce wystartują liderzy klasyfikacji 2WD - Szymon Cieślak i Paweł Pochroń. Kolejne numery otrzymali Maciej Lubiak/Tomasz Borko, Radosław Typa/Szymon Gospodarczyk, Grzegorz Bonder/Jakub Gerber, Maciej Mularczyk/Michał Paciej, Jacek Michalski/Adam Binięda. Zgłoszenie nadesłali świetnie spisujący się w pierwszej rundzie RSMP Adam Sroka oraz Krystian Wożniak.

14 załóg zgłosiło się do drugiej rundy Motul HSRMP.

Pozycji lidera HRSMP bronić będzie duet Robert Luty/Marcin Celiński w Subaru Legacy, dwukrotnie najszybsi w Rajdzie Śląska. Wystartują też załogi w takich autach jak: Porsche 911 SC (załoga Zaleski/Szadkowski), FSO Polonez 2000 (załoga Kiepura/Galle) czy też Ford Sierra Cosworth 4×4 (duety Suder/Kowalik oraz Grzelewski/Niedbała.

W ramach Rajdu Śląska rozegrany zostanie także Rajd Mikołowsko-Żorski, będący trzecią rundą Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska 2020. Zapowiedziały się 33 załogi.

W 8. Rajdzie Mikołowsko-Żorskim z numerem 201 na trasie pojawi się Michał Rokita, który ponownie zmienił pilota. Do jego Renault Clio wsiądzie Patryk Kielar. 202 to wiceliderzy, Dariusz Badura i Janusz Wołek (Honda Civic Type-R), za którymi ustawiono zwycięzców pierwszej rundy, Rafała Piotrowskiego i Adriana Mroszczyka (Renault Clio). Kolejne pozycje to Karol Zardzewiały ze Sławomirem Kołodziejem (Renault Clio) i Adam Rachfał ze Sławomirem Leją (Honda Civic). Następnie cztery załogi klasy OPEN 1, na czele z duetem Przemysław Gajowczyk i Jacek Gajowczyk (Mitsubishi Lancer) i siedem duetów OPEN 2, których stawkę otworzą Tomasz Pławecki i Paweł Kaim (Honda Civic).

W klasie RO 1 łącznie jedenaście zgłoszeń, w RO 2 – siedem. Cztery załogi powalczą w Pucharze Peugeot/Citroen.

Listy zgłoszeń

RSMP

HRSMP

RSMŚL

Rajd Śląska odbędzie się w sprawdzonej formule dostosowanej do obowiązujących obecnie wytycznych związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Wydarzenie musi odbyć się bez udziału publiczności. Kibice będą mogli śledzić przebieg rywalizacji na stronie internetowej rajdu, a także w mediach społecznościowych. Dodatkowo, po licznych konsultacjach, wypracowano procedury, które będą obowiązywać załogi, zespoły i wszystkie osoby zaangażowane w Rajd Śląska, by możliwie zminimalizować ryzyko epidemiczne.

Relację z rajdu przeprowadzi również serwis Motorsport.com Polska, w tym będą to relacje z trasy zawodów oraz łączenia z metami odcinków specjalnych.