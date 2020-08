98 załóg zgłoszonych na Rajd Rzeszowski

67 zawodników zgłosiło się do rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 28 do Rajdowych Mistrzostw Słowacji, 24 do Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej, a 16 do MOTUL Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Jedynkę na swoje auto naklei Fin Jari Huttunen (Hyundai i20). Z dwójką pojedzie Mistrz Polski sprzed dwóch lat i aktualny Wicemistrz Słowacji, Grzegorz Grzyb (Skoda Fabia). Trójkę przyznano aktualnemu Mistrzowi Słowacji Martinowi Kočiemu (Skoda Fabia), zaś czwórkę Wicemistrzowi Polski Tomaszowi Kasperczykowi (Volkswagen Polo).

Do 30 lipca potrwają zgłoszenia do 6. Rajdu Rzeszowiak, rajdu okręgowego organizowanego przy Rajdzie Rzeszowskim. Ostateczną liczbę zgłoszonych załóg poznamy 3 sierpnia.

LISTY ZGŁOSZEŃ:

Mistrzostwa FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

Rajdowe Mistrzostwa Słowacji

MOTUL Historyczne Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski

ZBIORCZA LISTA ZGŁOSZEŃ (CEZ/RSMP/MSR)

