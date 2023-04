Adam Sroka i Patryk Kielar w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski 2022 byli najlepszą załogą w stawce 2WD, zapisując na swoje konto także tytuł w klasie 4, jak również wygraną w ośce w szutrowej części czempionatu.

- Naprawdę starałem się znaleźć finansowanie na starty w 2023 roku, niestety najtrudniejsza część motorsportu pokonała i mnie - poinformował Sroka. - Włożyłem dużo pracy i wysiłku w pozyskiwanie funduszy, to nie była tylko moja praca, ale również wielu innych wspaniałych osób za co wszystkim baaardzo dziękuję.

W ubiegłym sezonie dysponował Peugeotem 208 Rally4. Po dwóch pierwszych rundach, przez pozostałą część sezonu reprezentował zespół Kowax 2BRally.

- Moim celem był start w aucie czteronapędowym w RSMP lub w mistrzostwach Europy ośką - kontynuował. - Fundusze które pozyskałem pozwalałyby na start ośką w RSMP, ale oznaczałoby to znowu jazdę bez jakichkolwiek testów, walkę o każdy grosz i dokładanie znacznej części pieniędzy z własnej kieszeni. Uważam, że start w ośce w tym momencie nie rozwinie mnie w żaden sposób. Bez urazy dla konkurentów, ale tempo które prezentujemy razem z Patrykiem jest chwilowo nieosiągalne dla innych załóg w Rally4 natomiast straty do Jacka w Porsche są tak ogromne, że tak naprawdę ścigamy się sami z sobą.

- Najbardziej rozwija duża konkurencja, dlatego najchętniej ścigałbym się ośką w Europie lub w Polsce w aucie Rally 3/2 gdzie miałbym dużo do nauki. Reasumując nie zobaczycie nas w tym roku w pełnym cyklu RSMP. Dalej walczę o budżet i nie poddaję się. Nie zamierzam też kończyć rajdowej kariery. W obecnej sytuacji plan w tym roku obejmuje dwa starty. W maju chciałbym pojawić się w Rajdzie Polski, ale jeszcze nie wiem w jakim aucie. W grudniu natomiast tradycyjnie pojawimy się w Rajdzie Barbórka, na pewno w aucie napędzanym na wszystkie osie. Jeżeli chcielibyście nas wesprzeć w starcie w Rajdzie Polski lub znacie kogoś kto chciałby to zrobić zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia wkrótce.

Rajd Świdnicki otwierający tegoroczne mistrzostwa Polski odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia. Lista zgłoszeń zostanie opublikowana 12 kwietnia.

Video: Rajd Świdnicki-Krause 2022 - Podsumowanie