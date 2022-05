AMIC Rally Team rozpocznie sezon już 10 czerwca od szutrowego Rajdu Polski. Następnie pojawi się w Rajdzie Rzeszowskim, Rajdzie Śląska, Rajdzie Wisły oraz Rajdzie Nadwiślańskim, jeśli zostanie wyznaczona nowa data dla tej imprezy w RSMP.

Agnieszka Załęcka podobnie jak w zeszłym roku, zasiądzie za kierownicą Peugeota 208 Rally4. O obsługę techniczną i przygotowanie auta zadba Rallylab

- Od początku roku dostawałam mnóstwo wiadomości z pytaniami jakie są plany, czym pojedziemy? Widząc to jak dużo osób chce nas oglądać na odcinkach specjalnych wiedziałam, że nie mogę zawieść wiernych kibiców, że muszę zrobić wszystko żeby wystartować - powiedziała Agnieszka Załęcka. - W życiu kieruje się zasadą „Nigdy się nie poddawaj”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu AMIC Energy i determinacji ludzi, którzy cały czas we mnie wierzyli wracamy do rywalizacji. Jestem im za to bardzo wdzięczna i z całego serca dziękuję za zaufanie jakim mnie ponownie obdarzyli, żeby móc kontynuować tą wspaniałą współpracę. Na prawym fotelu usiądzie Karolina Baćkowska, z którą tworzymy doskonale uzupełniającą się załogę i mogę śmiało powiedzieć, że rozumiemy się bez słów. Jestem bardzo szczęśliwa, nie mogę się doczekać kiedy usiądę za kierownicą i wbiję pierwszy bieg. Mam nadzieję że wraz z Karoliną i całym AMIC Rally Team zapewnimy kibicom wiele wspaniałych emocji. Do zobaczenia na odcinkach specjalnych RSMP 2022!

- Z niecierpliwością czekałam na informację czy w tym roku również będę miała szansę zasiąść na prawym fotelu Agi Załęckiej w Amic Rally Team w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski i.... jedziemy Rajd Polski - dodała Karolina Baćkowska. Cieszę się jak dziecko z długo wyczekiwanego prezentu. To niesamowite uczucie, gdy wiesz, że są ludzie którzy w Ciebie wierzą i dają Ci szansę na rozwijanie Twoich pasji. Bardzo Wam Wszystkim dziękuję - spełniam swoje marzenia. Dzięki Aga Załęcka i cały AMIC Rally Team. Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, a zarazem lekko zestresowana bo to będzie mój kolejny debiut, nigdy wcześniej nie jechałam rajdu szutrowego. Wierzę jednak w Agę, cały zespół i wiem, że będzie to niesamowita przygoda, którą zapamiętam do końca życia. Trzymajcie za Nas kciuki bo już za chwilę widzimy się na odcinkach Rajdu Polski.

W zeszłym roku zaliczyły dwa wspólne starty - Rajd Świdnicki-Krause oraz Rajd Śląska. W sezonie 2021 Załęcką pilotowali również Krystian Korzeniowski oraz Mateusz Pawłowski. Mistrzostwa Polski zakończyła na ósmym miejscu w klasie 4 i jedenastym w 2WD.

