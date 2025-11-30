Wszystkie serie
RSMP

Asfaltowe RSMP 2026

Przyszłoroczna rywalizacja w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski rozegrana zostanie wyłącznie na asfaltowych nawierzchniach.

Piotr Furman
Opublikowano:
Jakub Matulka, Damian Syty, Skoda Fabia RS Rally2

Jakub Matulka, Damian Syty, Skoda Fabia RS Rally2

Autor zdjęcia: Łukasz Kos

Organizowana przez Polski Związek Motorowy, tradycyjna gala rozdania nagród jest nie tylko okazją do uhonorowania zwycięzców kończącego się sezonu, ale także zaprezentowania wstępnych harmonogramów rozgrywek na kolejny rok.

W kalendarzu RSMP 2026 znalazło się tylko sześć rund, czyli o jedną mniej niż w tym roku. Rywalizacja w krajowym czempionacie rozpocznie się pod koniec kwietnia. Pierwsze starcie zaplanowano tradycyjnie przy okazji Rajdu Świdnickiego. Z asfaltów Dolnego Śląska załogi przeniosą się na Lubelszczyznę, by w ostatni weekend maja powalczyć w Rajdzie Nadwiślańskim.

Po czerwcowej przerwie, na początku lipca, rodzimą stawkę ugoszczą Wadowice. W harmonogramie zostaje Rajd Polski, który opuścił Mikołajki i znalazł nową bazę na Śląsku.

W sierpniu kolorowa kawalkada wybierze się do Rzeszowa, a sezon zmagań zakończy wracający do kalendarza Rajd Wisły. Nie jest niespodzianką, że w przyszłym roku uczestnicy krajowych rozgrywek nie wybiorą się Nysy.

Valvoline Rajd Małopolski 2025

Valvoline Rajd Małopolski 2025

Autor zdjęcia: Jakub Rozmus

Niebawem pojawi się regulamin rozgrywek 2026, ale wszystko wskazuje na to, że do końcowej klasyfikacji zaliczane będą wyniki z kompletu sześciu rajdów. Kształt kalendarza - podobnie jak regulamin - musi jeszcze zatwierdzić Główna Komisja Sportu Samochodowego. 

W 2026 roku odbędzie się 71. sezon RSMP. Po raz pierwszy rozgrywki krajowego czempionatu przeprowadzono w 1955 roku. W 1981 roku nie wyłoniono najlepszych rajdowych załóg z powodu trudnej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju.

Najwięcej razy po tytuł najlepszego kierowcy w kraju sięgał Sobiesław Zasada (osiem razy). Drugi na tej liście jest Marian Bublewicz, który mistrzowską szarfę zakładał sześć razy. Czterokrotnie mistrzostwo Polski świętowali Kajetan Kajetanowicz, Andrzej Koper oraz Leszek Kuzaj.

Kalendarz RSMP 2026:

Rajd Świdnicki 23-25 kwietnia
Rajd Nadwiślański 29-30 maja
Rajd Małopolski 2-4 lipca
Rajd Polski 24-26 lipca
Rajd Rzeszowski 6-8 sierpnia
Rajd Wisły 18-19 września

Piotr Furman
