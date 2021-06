Grzegorz Grzyb i Michał Poradzisz zapisali na swoje konto oes Rallyfreaks w stawce RSMP. Adrian Chwietczuk i Jarosław Baran ustąpili im o 1,2s, a Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk o 1,3s.

- Kolejne trzy odcinki Rally Žemaitija za nami, cały czas robię jakieś drobne błędy, ale jest to dla mnie nauka i cieszę się, że podróżujemy takim tempem - powiedział Adrian Chwietczuk. - Po tylu odcinkach mieścimy się w nieco ponad sekundzie z dwoma Mistrzami Polski, więc mam powody do radości. Mamy nadzieję, że utrzymamy tempo do mety i będziemy łapać jeszcze lepszy feeling

Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel stracili do trójki 3,9s. O kolejne 0,5s wolniejsi byli Wojtek Chuchała i Sebastian Rozwadowski.

Na kolejnych pozycjach zostali sklasyfikowani: Kotarba/Kotarba (+6,4s), Płachytka/Nowaczewski (+7s), Gabryś/Janik (+11,5s), Cais/Zakova (+13,4s), Devine/Fulton (+14,1s).

Z powodu awarii wycofali się Jarosław Szeja i Marcin Szeja.

Marczyk utrzymuje prowadzenie w pierwszej rundzie mistrzostw Polski, ale jego przewaga nad Grzybem, który wskoczył na drugą pozycję wynosi zaledwie 0,2s. Adrian Chwietczuk jest trzeci (+0,9s), w zapasie ma 14,9s nad Wojtkiem Chuchałą. W klasie 3 Łukasz Byśkiniewicz i Zbigniew Cieślar powiększyli przewagę nad Radkiem Typą i Pawłem Pochroniem do 7,7s. Krzysztof Bubik i Adrian Sadowski cały czas prowadzą w 2WD. Jakub Brzeziński i Dariusz Burkat wyprzedzają w klasie 4 Adama Srokę i Patryka Kielara o 21,9s.

W generalce oes Rallyfreaks najszybciej przejechali Vaidotas Zala i Andris Malnieks. Valeriy Gorban i Sergey Larens ustąpili Litwinom o 2,6s.