Bez zagranicznych wojaży w RSMP

Włodarze posłuchali głosu zawodników i uszczuplili kalendarz. Tegoroczny zakładał dziewięć rund. Na sezon 2023 zaplanowano siedem rajdów i wszystkie z nich rozegrane zostaną na rodzimych odcinkach.

Rywalizacja ruszy w trzeciej dekadzie kwietnia od Rajdu Świdnickiego. Następnie załogi przeniosą się na nawierzchnię szutrową: w maju zaplanowano Orlen 79. Rajd Polski - będący jednocześnie rundą mistrzostw Europy - a dwa tygodnie później czempionat drugi rok z rzędu zawita na Podlasie.

Powrót na asfalt nastąpi podczas lipcowego Valvoline Rajdu Małopolski - nowości przyszłorocznego harmonogramu. Dzięki imprezie z bazą w Makowie Podhalańskim po piętnastu latach główny krajowy czempionat ponownie gościć będzie w Małopolsce. Dwie kolejne rundy: Rajd Rzeszowski oraz Rajd Śląska stanowić będą również odsłony European Rally Trophy.

Finał sezonu odbędzie się przy okazji Rajdu Wisły, więc zdobywców tytułów poznamy najpóźniej 1 października.

Do końcowej klasyfikacji sezonu 2023 będzie zaliczanych sześć najlepszych wyników z siedmiu rund. W każdej z nich do zdobycia będzie 35 punków. Na tę pulę składa się 30 „oczek” za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej zawodów, a także 5 punktów za najlepszy czas na Power Stage, czyli finałowym odcinku specjalnym rajdu.

Komentując opublikowany kalendarz, Jarosław Noworól, przewodniczący GKSS PZM, przekazał:

- Tworząc kalendarz Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na sezon 2023 przyjęliśmy założenie, że w obecnej sytuacji gospodarczej siedem rund, w tym pięć asfaltowych, to optymalna liczba. Wzięliśmy również pod uwagę możliwie jak najwięcej głosów zawodników i środowiska, w tym także opinie dotyczące rajdów zagranicznych.

- Znaczenie mają jednak również możliwości i terminy, jakimi dysponują organizatorzy oraz daty innych imprez samochodowych rangi krajowej czy też europejskiej. Wiele czynników wzajemnie się wyklucza, więc pogodzenie wszystkich sugestii, a także całkowite uniknięcie kolizji terminów kalendarzowych z rundami WRC czy ERC, nie było możliwe.

- Cieszę się, że mamy w kalendarzu nowości, a także organizatorów, którzy chcieli włączyć swoje rundy do międzynarodowych cykli. Ocen kalendarza RSMP 2023 będzie zapewne wiele, najważniejsze jest jednak to, by walka o tytuł toczyła się do ostatnich metrów finałowego odcinka sezonu.

Kalendarz RSMP 2023:

21-23 kwietnia: Rajd Świdnicki (asfalt)

19-21 maja: Orlen 79 Rajd Polski (szuter) - runda FIA ERC

1-3 czerwca: 42. Rajd Podlaski (szuter)

7-8 lipca: Valvoline Rajd Małopolski (asfalt)

10-12 sierpnia: 32. Rajd Rzeszowski (asfalt) - runda FIA ERT

8-10 września: Rajd Śląska (asfalt) - runda FIA ERT

29 września -1 października: 68. Rajd Wisły (asfalt)

Harmonogramy 2023: Kalendarze PZM na sezon 2023