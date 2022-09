Tegoroczna edycja zawodów pod patronatem Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, odbędzie się w dniach 9-11 września (piątek - niedziela).

Rajd Śląska już po raz szósty będzie stanowił rundę najważniejszego rodzimego czempionatu. Poza stawką RSMP, na oesach powalczą również uczestnicy: Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (HRSMP), Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska (RSMŚl.), Rajdowych Mistrzostw Południa (RMP) oraz historycznych mistrzostw strefy Europy Centralnej (FIA CEZ). Włączenie Rajdu Śląska do kalendarza ostatniego z wymienionych cykli oznacza, że organizowana od 2017 roku impreza już zyskała międzynarodową rangę.

Liderzy ze Szwecji kontra Polacy

W rundzie RSMP udział zapowiedziały 43 załogi, w tym trzej główni pretendenci do tytułu mistrzów Polski 2022. Najwyżej rozstawieni są Szwedzi - Tom Kristensson i Andreas Johansson. Aktualni liderzy punktacji krajowego czempionatu (138 pkt) otrzymali pierwszy numer startowy. Nakleją go na Hyundaia i20 R5, którego przygotuje dla nich Kowax 2Brally Racing - zespół z Czechowic-Dziedzic. Dwójka należy do Grzegorza Grzyba i Adama Biniędy (Skoda Fabia Rally2 evo). Grzyb, dwukrotny rajdowy mistrz Polski, plasuje się na drugim miejscu w tabeli z 14-punktową stratą do Kristenssona. Na trzecie pozycji w klasyfikacji mistrzostw jest pochodzący z Żywca Kacper Wróblewski (Skoda Fabia Rally2 evo). Reprezentant Orlen Team, wraz Jakubem Wróblem, zgromadził 108 punktów, a na trasę Rajdu Śląska ruszy z trzecim numerem startowym.

W najszybszych i najbardziej zaawansowanych rajdówkach R5/Rally2 zobaczymy także innych zawodników z województwa śląskiego. Z dziewiątką pojadą pochodzący z Ustronia bracia Jarek i Marcin Szejowie (Hyundai i20 R5), a z Volkswagena Polo GTI R5 skorzystają gliwiczanin Dariusz Poloński oraz ustronianin Łukasz Sitek (nr 10).

Co ciekawe, do Chorzowa nie przyjedzie nikt z poprzednich zwycięzców Rajdu Śląska, więc w tym roku do listy triumfatorów imprezy dopisane zostaną nowe nazwiska. Do tej pory w Rajdzie Śląska triumfowały załogi Kasperczyk/Syty (2017 i 2018), Marczyk/Gospodarczyk (2019 i 2021) oraz Finowie - Huttunen i Lukka (2020).

Prowadzenia w kategorii samochodów z napędem na jedną oś (2WD) bronić będą Adam Sroka i Patryk Kielar, dla których Peugeota 208 Rally4 przygotuje żorska firma Rallylab.

Druga młodość rajdówek sprzed lat

Po raz piąty z rzędu w Rajdzie Śląska zmierzą się kierowcy i piloci w modelach samochodów, które triumfy na rajdowych trasach święciły kilkadziesiąt lat temu. Stawkę Motul HRSMP tworzą załogi w różnorodnych rajdówkach - od konstrukcji z lat 60. XX w. po mocne auta z lat 90. Dla zachowania zgodności historycznej auta są podzielone na kategorie wiekowe. W Rajdzie Śląska kibice będą mogli zobaczyć w akcji 12 historycznych samochodów, w tym m.in. Subaru Legacy 4WD, Opla Kadetta, Volvo Amazon czy Trabanta 601.

W roli liderów historycznej klasyfikacji generalnej do Chorzowa przyjadą Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra RS Cosworth). Ich zadaniem będzie nie tylko utrzymanie pierwszego miejsca, lecz także przełamanie serii Roberta Lutego i Marcina Celińskiego (Subaru Legacy 4WD). Ta załoga cztery razy z rzędu była najszybsza w historycznej rywalizacji na Śląsku.

Nie tylko mistrzostwa Polski

W ramach Rajdu Śląska odbędzie się również Rajd Mikołowski, który stanowi trzecią rundę mistrzostw Śląska i mistrzostw Południa. Zawody zaliczane do tych rozgrywek to rajdy okręgowe, krótsze niż rundy mistrzostw Polski. Uczestnicy RSMŚl i RMP będą się ścigać na dystansie blisko 55 km, podzielonym na 8 prób sportowych. W Rajdzie Mikołowskim zmierzy się 40 duetów, w tym urzędujący mistrzowie Śląska i liderzy punktacji - Maciej Hawro i Wojciech Kolaczek (Honda Civic).

