Kamil Bolek zapowiedział, że jego głównym programem na sezon 2021 będą Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski, ale w planach jest też kilka treningowych startów.

- Priorytetem będą starty w RSMP - powiedział Kamil Bolek. - Natomiast na przełomie marca i kwietnia odbędą się dwie imprezy, w których możemy wystartować treningowo, jest także pierwsza runda Mistrzostw Słowacji odbywająca się w końcówce marca na torze SlovakiaRing, na którym idealnie moglibyśmy sprawdzić moc naszego Peugeota.

Zmieni się nie tylko auto, ale także pilot - Marcina Gasia zastąpi na prawym Łukasz Jastrzębski, z którym Kamil wystartował w dwóch rajdach w 2018 roku.

Jeśli chodzi o obsługę samochodu, będzie kontynuował współpracę z Kumiega Racing.

- Wiele wskazuje na to, że klasa Rally4 - podobnie jak R2 w poprzednich sezonach - będzie w tym roku „mocno obsadzona”, więc tym bardziej cieszy mnie, że jednym z zawodników, który do niej dołączy, będzie Kamil Bolek - powiedział szef ekipy technicznej APRMotorsport Michał Kumiega z Kumiega Racing. - Wiele razy pokazał swoje predyspozycje do walki o czołowe miejsca, zapewnimy mu wszystko co będziemy mogli, żeby walczyć o tytuł w klasie i 2WD w sezonie 2021. Wygląda na to, że Peugeot 208 Rally4 będzie w użyciu większości załóg w klasie, więc tym bardziej emocjonujące i wyrównane zawody nas czekają.