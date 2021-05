Po trwającej - z niewielkimi wyjątkami - pięć sezonów absencji Jarosław Szeja, pilotowany przez brata Marcina, powrócił w zeszłym roku na polskie odcinki specjalne. „Comeback” okazał się udany i Szejowie wywalczyli mistrzostwo kraju w Open 4WD, jadąc Subaru Imprezą R4.

Nadchodzący sezon ProfiAuto RSMP Szejowie również spędzą w „czteronapędówce”, jednak będzie to zdecydowanie nowsza konstrukcja. Duet reprezentować będzie barwy Hyundai Poland Racing, a i20 R5 podstawi stajnia Kowax 2Brally Racing. W planach jest udział we wszystkich siedmiu rundach czempionatu.

W nowym dla siebie samochodzie bracia Szejowie pojawią się w najbliższą niedzielę na torze testowym Fiata w Bieruniu, gdzie rozegrana zostanie runda Samochodowych Mistrzostw Tychów.

- W październiku ubiegłego roku kończyliśmy sezon RSMP w Świdnicy. Byliśmy wtedy szczęśliwi, wywalczyliśmy tytuł w klasie Open 4WD - powiedział Jarosław Szeja. - Teraz wracamy do mistrzostw Polski z programem marzeń. Zostaliśmy wybrani jako odpowiednia załoga do zespołu Hyundai Poland Racing, co jest dla nas wielkim wyróżnieniem. W tym roku będziemy prowadzić też wspólne działania z zakresu CSR z Jastrzębską Spółką Węglową S.A.

- Nasz zespół jest coraz większy - dziękujemy wszystkim za zaufanie. Już nie mogę doczekać się pierwszych testów, a później rajdu. Mam też świadomość, że potrzeba czasu na naukę tego auta. Dzisiaj towarzyszą mi wielkie emocje, to wspaniały dzień. Mam nadzieję, że nasi kibice i partnerzy również czują wielką radość, bo ten program to nasz wspólny sukces.

Sezon ProfiAuto RSMP 2021 ruszy w pierwszy weekend czerwca litewskim Rally Žemaitija.

Galeria - Jarosław Szeja i Marcin Szeja, Hyundai Poland Racing:

Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 1 / 5 Autor zdjęcia: Custom Liveries Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 2 / 5 Autor zdjęcia: Custom Liveries Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 3 / 5 Autor zdjęcia: Custom Liveries Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 4 / 5 Autor zdjęcia: Custom Liveries Jarosław Szeja, Marcin Szeja, Hyundai i20 R5 5 / 5 Autor zdjęcia: Custom Liveries