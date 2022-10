67. edycja Rajdu Wisły jest siódmą odsłoną tegorocznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, a także rundą mistrzostw historycznych (Motul HRSMP) oraz regionalnych (RSMŚl i RMP).

W godzinach od 08:00 do 11:00 załogi miały do dyspozycji odcinek testowy w miejscowości Ustroń Jaszowiec. Jego dystans wynosił 3,26 km. Zlokalizowano go około piętnaście kilometrów od Parku Serwisowego w Istebnej. Próbę tę pokonywano przy drobnych opadach deszczu.

Łukasz Byśkiniewicz, pilotowany przez Daniela Siatkowskiego, debiutując za kierownicą Skody Fabii Rally2 evo, wykręcił 1:56.8. Taki sam czas uzyskali aktualni liderzy mistrzostw Polski, Tom Kristenssona i Andreas Johansson, zasiadających w Hyundaiu i20 R5.

Dalej w nieoficjalnych wynikach, widnieją trzy załogi dysponujące Fabiami Rally2 evo: Grzegorz Grzyb i Adam Binięda (+0,3s), Zbigniew Gabryś i Daniel Dymurski (+1,8s), Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel (+2s).

Dariusz Poloński i Łukasz Sitek wykręcili w Polo GTI R5 szósty rezultat (+2,6s).

Dziesiątkę skompletowali: Szeja/Szeja (+2,8s), Kotarba/Kotarba (+3,7s), Tochowicz/Białowąs (+5,1s), Kowal/Lenkowski (+7,9s).

Najszybsi w ośce byli Grzegorz Bonder i Kamil Heller (+13s), notując trzynasty czas w łącznych wynikach.

Rajd Wisły - Co, gdzie kiedy

Uroczyste rozpoczęcie zawodów zaplanowano dzisiaj na godzinę 16.00 na Placu Hoffa w Wiśle. Z rampy startowej załogi ruszą na pierwszą z dwóch piątkowych pętli. Obie składają się z przejazdów odcinków specjalnych Dobka-Partecznik (10,3 km) oraz Kubalonka (4,2 km). Pomiędzy pętlami nie przewidziano serwisu, a cały piątkowy etap liczy 36,9 km.

Z kolei na sobotę, 1 października, organizatorzy z Automobilklubu Śląskiego przygotowali dwie próby, każdą pokonywaną po trzy razy. Poszczególne pętle otworzy najdłuższy w rajdzie oes Laliki (18,3 km), po którym kierowcy i piloci powalczą o jak najlepsze czasy na odcinku Istebna (8,6 km). Trzeci przejazd OS Istebna zostanie rozegrany jako dodatkowo punktowany Power Stage. Park serwisowy wraca do Istebnej, a konkretnie do kompleksu Zagroń. Zakończenie zawodów i rozdanie pucharów na Placu Hoffa w Wiśle zaplanowano w sobotę od godziny 16:28.

- Jako organizatorzy podjęliśmy niełatwe wyzwanie powrotu rajdu do kalendarza mistrzostw Polski. Niestety, problemy związane z pandemią, a przede wszystkim komplikacje związane z wojną w Ukrainie znacznie utrudniły nam zadanie. Na szczęście, dzięki ciężkiej pracy oraz wsparciu wielu osób i instytucji, udało nam się doprowadzić do tego, że Rajd Wisły ponownie znalazł się w gronie najważniejszych motorsportowych wydarzeń w naszym kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby przygotować ciekawą trasę, choć dosłownie na kilka dni przed rajdem musieliśmy, z przyczyn od nas niezależnych, skrócić i zmodyfikować przebieg odcinka Kubalonka. Trasa rajdu jest dość ciekawa i kompaktowa, bo naszym priorytetem było odpowiednie jej zabezpieczenie. Przy okazji więc kieruję serdeczny apel do kibiców o zdroworozsądkowe podejście do oglądania rajdu i ścisłe wykonywanie poleceń osób funkcyjnych, tak abyśmy wszyscy mogli cieszyć się z kibicowania startującym załogom. Pozostaje mi więc życzyć wszystkim niezapomnianych wrażeń, a startującym zawodnikom sukcesów i bezpiecznej rywalizacji - powiedział Andrzej Szkuta, dyrektor 67. Rajdu Wisły i prezes Automobilklubu Śląskiego.

Video: Testy przed Rajdem Wisły 2022