Po trzech sezonach spędzonych w Hyundaiu i20 R5 Łukasz Byśkiniewicz zmienia klasę. Wybór padł na Forda Fiestę Rally3. Broń rodem z polskiego oddziału M-Sportu jest jedynym aktualnie dostępnym autem nowo powstałej kategorii. Na prawym fotelu pozostanie Zbigniew Cieślar.

W programie czwartego duetu RSMP 2020 widnieje siedem tegorocznych rund polskiego czempionatu oraz dodatkowe starty treningowe. Już w najbliższy weekend Byśkiniewicz i Cieślar wystąpią Fiestą Rally3 w 5. Tech-Mol Rally, pierwszej rundzie cyklu Tarmac Masters. Na koniec roku załoga TVN Turbo Rally Team pojawi się w Warszawie, by zakończyć sezon popularną „Barbórką”.

- Wchodzimy w zupełnie nowe. Pracuję w TVN TURBO od 14 lat i jestem wielkim szczęściarzem, że robię to co kocham, czyli jestem tak blisko motoryzacji - powiedział Byśkiniewicz. - Jako dziennikarz przyglądam się samochodowym premierom i testuję najnowsze modele, które pojawiają się na rynku. Gdy tylko usłyszałem o nowym Fordzie Fiesta Rally3 pomyślałem, że fajnie byłoby ją przetestować. Oczywiście nie interesowało mnie, ile ma miejsca na nogi, czy jest wygodna i jaką ma pojemność bagażnika. Na zaproszenie M-Sport Polska wsiadłem do Fiesty Rally3 podczas dnia testowego.

- Zaraz zapadła decyzja o „teście długodystansowym” i pojechaniu całego cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Ford Fiesta Rally3 z napędem na cztery koła to zupełnie nowa konstrukcja, w zupełnie nowej klasie. Lubimy wyzwania i ryzyko, a przesiadka do samochodu, który dopiero wyjechał z fabryki zawsze obarczona jest dozą niepewności. Ale... po pierwszych metrach przekonałem się, że auto daje bardzo dużo frajdy, ma potencjał i jest bardzo przyszłościowe.

- Razem ze Zbyszkiem jako pierwsi w Polsce wsiadamy do samochodu klasy Rally3. Już 10-11 kwietnia zobaczycie nas na pierwszej rundzie Tarmac Masters. Będzie to absolutny debiut tego auta na odcinkach specjalnych w Polsce i drugi jego start na świecie. Trudno w tej chwili powiedzieć jak szybki to samochód i gdzie dokładnie się znajdzie pomiędzy Rally4, a Rally2. Dowiemy się o tym już podczas najbliższego startu. Samochód został zakupiony przez APR Motorsport, a opiekować się nim będzie doświadczona ekipa Michała Kumiegi.

Zbigniew Cieślar dodał: - Bardzo się ucieszyłem, gdy Łukasz zadzwonił do mnie i powiedział, że będziemy startować w pełnym sezonie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021. Jeszcze lepszą informacją była ta o zupełnie nowym samochodzie klasy Rally3. Cieszę się, że wsiadamy do Fiesty Rally3 i przecieramy szlaki. Co by nie mówić: pojawienie się nowej klasy z napędem na cztery koła to historyczny moment w rajdach. Uważam, że jest to klasa, która licznie rozjedzie się po całym świecie, a my z Byśkim jako pierwsi zaprezentujemy najnowsze dziecko krakowskiego oddziału M-Sportu.

- Widziałem nową Fiestę na żywo i przejechałem się nią kilkaset metrów. Zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, szczególnie jej elastyczny silnik z wielkim momentem obrotowym. Wierzę, że te samochody stworzą ciekawą i emocjonującą rywalizacją dla zawodników i kibiców. Po zajęciu 4. miejsce w generalce RSMP 2020 teraz skupiamy się na zdobyciu tytułu Mistrza Polski w nowej klasie. Do zobaczenia na rajdach, a także przed ekranami telewizorów, komputerów i telefonów.

Pierwsza runda ProfiAuto RSMP 2021 - Rajd Świdnicki-KRAUSE - odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia.

Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Cieślar, Ford Fiesta Rally3 1 / 3 Autor zdjęcia: SDL Studio Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Cieślar, Ford Fiesta Rally3 2 / 3 Autor zdjęcia: SDL Studio Łukasz Byśkiniewicz, Zbigniew Cieślar, Ford Fiesta Rally3 3 / 3 Autor zdjęcia: SDL Studio