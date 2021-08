Jak przystało na jubileusz, zawody z bazą w stolicy Podkarpacia, będą mieć wyjątkową oprawę i mocną obsadę. Dzięki połączeniu aż sześciu krajowych i zagranicznych cykli, na liście zgłoszeń 30. MARMA Rajdu Rzeszowskiego, znalazło się 131 załóg z 6 krajów. Najmocniejszą stawkę będą stanowić zawodnicy zgłoszeni w ProfiAuto RSMP 2021, a wśród nich także Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski. Reprezentanci Marten Sport wystartują Skodą Fabią Rally2 evo obsługiwaną przez cieszyńską stajnię Car Speed Racing.

Wiceliderzy klasyfikacji generalnej, wspólnie z Marten Sport, Tece, Burbo Oil, Dil Surowce Wtórne, Franke, Pirelli i Mio, będą walczyć o podtrzymanie dobrej passy i czwarte z rzędu podium w tegorocznych mistrzostwach Polski. Rajd będzie ważnym otwarciem drugiej części sezonu zwłaszcza, że w ten weekend za wyniki poszczególnych etapów, do zdobycia są punkty bonusowe.

MARMA 30. Rajd Rzeszowski liczy 11. prób o łącznej długości ponad 152 km. Nie zabraknie klasycznych odcinków, które zyskały uznanie europejskiej rajdowej czołówki, jako jedne z najtrudniejszych dróg asfaltowych w tej części kontynentu, ale organizator zadbał także o kilka nowości. Oficjalna ceremonia startu już dzisiejszego wieczoru na rzeszowskim Rynku.

- W tegorocznym sezonie RSMP nie ma łatwych wyzwań i Rajd Rzeszowski jest tego doskonałym przykładem. Liczę na to, że asfalty na Podkarpaciu będą dużo bardziej przyjazne, a przyczepność znacznie lepsza niż warunki, z jakimi mierzyliśmy się na Puławach, ale nie zmienia to faktu, że nastawiamy się na ciężką rywalizację. Pogoda może w ten weekend sporo namieszać, ale mamy za sobą intensywne testy, więc wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani na różne scenariusze - powiedział Wojciech Chuchała. - W zespole pełna mobilizacja, żeby ponownie walczyć o podium. Jesteśmy na półmetku sezonu, ale ten weekend jest szczególnie ważny w punktacji, więc plan jest jeden, by złapać dobre tempo od pierwszego odcinka.

- Różnie przez te lata wyglądała moja przygoda z Rajdem Rzeszowskim, ale stanę na starcie z nastawieniem, żeby ten najbliższy weekend był najlepszą z nich - dodał. - Cieszę się, że znów mamy bardzo mocną, międzynarodową obsadę, bo to dla naszego zespołu szansa na kolejny krok do przodu. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w Rzeszowie!

informacja prasowa

Czytaj również: Grzyb w Skodzie Hercziga