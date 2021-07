W dotychczasowej historii tej imprezy, na liście zwycięzców, znalazło się sześć załóg, a triumf w Puławach, w drugiej edycji rajdu, mają na koncie również Wojciech Chuchała i Sebastian Rozwadowski. Był to pamiętny sezon, w którym sięgnęli po Mistrzostwo Polski. Duet wraca teraz na te trasy po prawie 7 latach, w barwach zespołu Marten Sport, by po raz drugi stanąć do rywalizacji.

Po wywalczeniu drugiego miejsca na Rajdzie Polski, w ten weekend załoga Skody Fabia Rally2 evo, ruszy na odcinki jako trzecia w klasyfikacji generalnej ProfiAuto RSMP 2021. Chuchała i Rozwadowski do wiceliderów tracą zaledwie 1 punkt, więc stawką będzie ważny awans. Czeka na nich duże wyzwanie, ponieważ na liście zgłoszeń 8. Rajdu Nadwiślańskiego, znalazła się cała czołowa dziesiątka „generalki”.

Na tym rajdzie nawierzchnia potrafi być bardzo śliska, a przyczepność nieprzewidywalna, przy zmiennych warunkach atmosferycznych, a właśnie takie mogą czekać na zawodników w ten weekend. Jeśli sprawdzą się prognozy, to załogi w deszczu będą się mierzyć ze specyficznymi, technicznymi trasami, a to wszystko przy wysokich średnich prędkościach. Będzie to jednocześnie jeden z najbardziej intensywnych startów, ponieważ wszystkie 8 odcinków i 120 km jazdy, skumulowano w sobotnim harmonogramie. Załogi wyruszą z serwisu od 7:30, a zwycięzców poznamy jeszcze tego samego dnia, kilka minut po 18.

- Mazury w tym roku okazały się dla nas bardzo gościnne, ale zostawiły sportowy niedosyt, który mam nadzieję, w ten weekend uda się go zaspokoić z nawiązką - powiedział Wojciech Chuchała. - Organizator przygotował jeden dzień ścigania, ale na bardzo śliskich, zabrudzonych i nieprzewidywalnych asfaltach, więc otworzymy tą część sezonu mocnym akcentem. Spodziewam się walki na najwyższych obrotach i z potężnym tempem, jakie narzuci stawka.

- Trzeba będzie od pierwszego kilometra wypracować jak najwyższą prędkość i takie jest założenie - dodał. - Do zawodów zgłosiły się polskie ekipy, ale nadal będziemy mieć bardzo mocnych rywali. Wracamy na ten rajd z dobrymi wspomnieniami i zwycięstwem, ale jednak po długiej przerwie. Cały czas zbieramy doświadczenia za kierownicą samochodu Rally2, ale zespół szybko się rozwija, więc jestem pewien, że będziemy mieć dobrą bazę w walce o punkty.

- Za nami pierwsze asfaltowe testy i atmosfera w zespole jest optymistyczna - powiedział Sebastian Rozwadowski. - Jestem pewien, że teraz po powrocie na asfalty tempo będzie nieodbiegające od tego na szutrze. Wojtek ma z tą nawierzchnią zdecydowanie większe doświadczenie, więc mam nadzieję, że tempo będzie nawet lepsze.

- Wydaje się, że Rajd Polski był niedawno, ale głód jazdy już jest ogromny - dodał. - Jechaliśmy razem z Wojtkiem ten rajd tylko raz, ale obaj mamy apetyt na wynik, nie mniejszy niż w 2014 roku. W tym roku mamy rywali na bardzo wysokim poziomie, ale to motywuje do jeszcze większej pracy. Cel na Rajd Nadwiślański to kolejny krok w przód, jakim będzie dla nas awans na drugie miejsce. Walka o zwycięstwo będzie ciężka, ale do powrotu na Puławy jesteśmy dobrze przygotowani. Wspólnie Marten Sport, Tece, Burbo Oil, Dil Surowce Wtórne, Franke Pirelli oraz Mio zapraszamy do śledzenia Rajdu Nadwiślańskiego.

informacja prasowa